Bakan Koca, Koronavirüs tablosunu aıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan 2020 Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bugün 20 binin üzerinde test yapıldığını vurgulayan Koca, 3 bin 135 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.
“EVDE KALALIM”
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;
*Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor.
*Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.
TOPLAM VEFAT SAYISI 574 OLDU
Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vefat sayısı 574’e, toplam vaka sayısı da 27 bin 69’a yükseldi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016