Bakan Koca, Koronavirüs salgında pik yapan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı illerde salgının pik noktasına ulaştığını açıkladı. Koca, İstanbul ve İzmir gibi diğer illerle ilgili de bilgi vererek "Anadolu'da birinci dalga devam ediyor" dedi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bazı illerde salgının pik yaptığını belirtti.

Bakan Koca şunları söyledi:

*Mücadelenin uzunluğu tüm dünyada olduğu gibi kısmen bizde de rehavete yol açtı.

*Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlayabileceğimizi de kanıtladık.

*Yeni vaka sayılarının neden bu seviyede kaldığının sebebi belli. Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı yerlerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor.

*Buralardaki vaka artışlarının ancak tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz. Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımından çok belli şehirlerde artışlardan kaynaklanmaktadır.

“ANADOLU’DA BİRİNCİ DALGA DEVAM EDİYOR”

Koca İstanbul başta olmak üzere diğer illerdeki durumu ise şu ifadelerle açıkladı:

*İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul’un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz.

*Ama Anadolu’daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir, Sakarya ve Ankara gibi bu piki tamamlamadığını, yeni yeni pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz.

*İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu’daki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde 14., 15., 16. ve 17. haftalarda piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu’da hâlâ birinci dalga devam ediyor.