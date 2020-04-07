Bakan Koca: Koronavirüs her yaşa bulaşıyor, toplam ölü sayısı 725'e ulaştı

Bakan Koca Türkiye’deki corona salgınıyla ilgili açıklamada bulunuyor . Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vakaları ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.. Koronavirüs'ten 76 kişi de bugün hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 725'e ulaştı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları: