Son Dakika
Bakan Koca: Koronavirüs her yaşa bulaşıyor, toplam ölü sayısı 725'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte Koonavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 76 olarak açıkladı. Toplam ülü sayısı 725 oldu.
SAĞLIK 07.04.2020, 19:39 07.04.2020, 20:42 Murat Aydın
31
Bakan Koca Türkiye’deki corona salgınıyla ilgili açıklamada bulunuyor . Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vakaları ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.. Koronavirüs'ten 76 kişi de bugün hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 725'e ulaştı.
Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları:
- Corona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni aşamaya geçtik.
- Hepimiz virüs tehdidi altındayız. Güçlü birliği içinde olmalıyız
- Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız.
- İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Ankara gibi şehirler yurt dışı gidiş gelişleri ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir.
- Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlamalar getirildi.
- Kısıtlamalara uyulması gelecek günlerin kaderini etkileyecektir.
- Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymak zorunludur.
- Şimdi tam bir dayanışma içinde olmak insan sağlığını korumak için özveride bulunma zamanıdır.
- Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir.
- Mücadelemizde buluştuğumuz ortak payda insanın sağlığıdır.
- Dünyada ilk ciddi tedbirlerin henüz alınmaya başlanmadığı dönemde örneği olmayan yapılanmalara gittik.
- Toplum Bilimleri Kurulu oluşturduk.
- Şu anda her yaşta olağanüstü bulaşabilen bir virüsle karşı karşıyayız.
- Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız.
- 60 yaş üstü ile kronik hastalığı olan herkes risk grubundadır
- Günlük test sayısının 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Doğal olarak pozitif vaka sayısı artmaktadır.
- İlacı erkenden temin ettik, hastalarımıza ücretsiz ulaştırmayı başardık.
- Aşı çalışmalarına öncülük ediyoruz
- Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir.
- Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Bütün bu risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur.
- Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz.
- Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirlerin detaylarını daha sonra açıklayacağım.
- Türkiye'de son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 725'e ulaştı.
12°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 08 Nisan 2020
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016