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Bakan Koca, koronavirüs 22 Nisan rakamlarını açıkladı

Bilim Kurulu, corona virüsü salgınıyla ilgili son durumu değerlendirmek için toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bakan Koca, güncel verileri açıklayarak "Bugün 37 bin 535 test yaptık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Bugün düne göre, hasta sayısı düştü. Son 24 saat içinde 117 kişiyi kaybettik. İyileşen hasta sayısı ise 16 bin 477'ye çıktı" dedi.

SAĞLIK 22.04.2020, 20:03 Murat Aydın
Bakan Koca, koronavirüs 22 Nisan rakamlarını açıkladı

Bilim Kurulu, corona virüsü salgınıyla ilgili son durumu değerlendirmek için toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bakan Koca, güncel verileri açıklayarak "Bugün 37 bin 535 test yaptık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Bugün düne göre, hasta sayısı düştü. Son 24 saat içinde 117 kişiyi kaybettik. İyileşen hasta sayısı ise 16 bin 477'ye çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, önceki gün 24 saat içinde yapılan 39 bin 429 testte 4 bin 611 vaka tespit edildiğini açıklamıştı.  Bugün yapılan açıklamada ise 37 bin 535 testte 3 bin 83 vaka tespit edildiği duyuruldu.

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ele aldı. Vaka artışı ve hastaların durumunun da değerlendirildiği toplantıda, salgına karşı alınacak yeni tedbirler de görüşüldü. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, kameraların karşısına geçerek corona virüsü salgınıyla ilgili son durumu, güncel can kaybı ve vaka sayısını açıklıyor

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasından satırbaşları:

* Mücadelenin görünmeyen kahramanları, bu mücadeleye güven duyanlardır. Bu mücadeleyi yürüten sağlık ordusuna güveniyorsunuz, sonucuna güveniyorsunuz. Paylaştığınız bilgilerin güvenli olduğunu biliyorsunuz.

* Bu güveni zedeleyecek sözlerin, iddiaların sahibi bu süreci tehlikeye atıyor. Bugün sizinle sağlık çalışanlarımıza, bilim kurulumuza, mücadelemize güveninizle ilgili konuşacağım.

* Corona virüsüyle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ileriyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Apaçık bir şekilde paylaştığımız veriler, bu iş bitti dedirtmesin.

* Ne yaparsak, o sonucu alıyoruz. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur. Yeni hasta sayımız azalıyor, kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehabevete sürüklememelidir.

* Bugün 37 bin 535 test yaptık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Bugün düne göre, hasta sayısı düştü. Son 24 saat içinde 117 kişiyi kaybettik.

* Pandemiye rağmen, gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değildir. Bu hastanelerin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır.

* Dünyanın pek çok ülkelerinde hastaların stadyumlarda, fuar alanlarında tedavi edildiğini gördük.

* Türkiye’de vakaların zatüreye dönme oranı her geçen gün azalıyor. Yüzde 60’dan yüzde 12’ye kadar, vakaların zatüreye dönüşüm oranı düştü. Bu da hastalığı erken teşhis edip, erken tedavi uyguladığımızı gösteren tablodur. Zatüre oranı ne kadar düşerse, yoğun bakımda tedavi edilen hasta sayısı o kadar azalmaktadır.

* Türkiye’de ölüm oranı yüzde 2,3. ABD, İspanya ve İtalya’da bu oran yüzde 10’un üzerinde.

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