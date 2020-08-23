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Bakan Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 23 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.
SAĞLIK 23.08.2020, 23:29 23.08.2020, 23:38 Murat Aydın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 23 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması:
Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.
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