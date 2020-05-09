Bakan Koca güncel Korona verilerini paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel Korona virüsü verilerini açıkladı. Bakan Koca, bugün 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken bin 546 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Toplam can kaybı 3 bin 739'a, toplam vaka sayısı da 137 bin 115'e yükseldi. Öte yandan dün bin 848 yeni vaka tespit edilmişti.

Türkiye’nin günlük Korona virüsü tablosu paylaşıldı.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam iyileşen kişi sayısının 90 bine yaklaştığını belirtti.

Bakan Koca, yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalmanın devam ettiğini ifade etti.

Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüşün sürdüğünü söyleyen Bakan Koca, “Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

BİN 546 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Paylaşılan günlük Korona virüsü tablosuna göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı.

Bugün bin 546 yeni vaka tespit edilirken, 50 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün iyileşen hasta sayısı 3 bin 84, toplam iyileşen kişi sayısı da 89 bin 480 oldu.

Öte yandan toplam 1 milyon 334 bin 411 test yapıldı.

Toplam vaka sayısı 137 bin 115’e, toplam vefat sayısı da 3 bin 739’a yükseldi.

Toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 168, toplam entübe hasta sayısının da 628 olduğu duyuruldu.

DÜN BİN 848 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

8 Mayıs’ta bin 848 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu. Öte yandan dün 48 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 412 hasta da iyileşmişti.