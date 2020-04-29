Bakan Koca Bilim Kurulu ile video konferans yaptı... İşte alınan kararlar

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Korona virüsü salgınıyla mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu bugün saat 14.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu’nun gündeminde, verilerdeki iyileşme, normalleşme sürecine geçiş ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağında esneklik gibi birçok konu vardı.

Toplantı, önümüzdeki pazartesi yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınacak kararlar için de önem teşkil ediyor.

Bakan Koca’nın konuşmasından satır başları şöyle: