 Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs'ten ölü sayısı Bin 890 kişi

Koronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan Bakan Koca, bir gün içinde 40 bin 520 kişiye daha test uygulandığını duyurdu. Verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte vaka sayısı da 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu.

İyileşen hasta sayısı ise bin 822 olarak gerçekleşerek, toplamda 10 bin 453 oldu.

Yoğun bakımda hasta sayısı bin 894 olurken, entübe edilen hasta sayısı bin 54 olarak gerçekleşti.

Corona virüsü salgının ortaya çıkışından bugüne kadar 598 bin 933 kişiye test yapıldı.

“TEDAVİDE ÖNEMLİ ÜSTÜNLÜKLERİMİZ VAR”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Şifa bulan hasta sayımız 10.000’in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Bakan Koca, corona virüsü nedeniyle ölü ve vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı bin 890'a yükseldi. Vaka sayısının da 82 bini aşması sonucu, Türkiye'de virüs nedeniyle karantina altına alınanların sayısı İran'ı geçti.

Corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan Bakan Koca, bir gün içinde 40 bin 520 kişiye daha test uygulandığını duyurdu. Verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte vaka sayısı da 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu.

İyileşen hasta sayısı ise bin 822 olarak gerçekleşerek, toplamda 10 bin 453 oldu.

Yoğun bakımda hasta sayısı bin 894 olurken, entübe edilen hasta sayısı bin 54 olarak gerçekleşti.

Corona virüsü salgının ortaya çıkışından bugüne kadar 598 bin 933 kişiye test yapıldı.

“TEDAVİDE ÖNEMLİ ÜSTÜNLÜKLERİMİZ VAR”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Şifa bulan hasta sayımız 10.000’in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

TÜRKİYE, İRAN’I GEÇTİ

Vaka sayısı 82 bin 329’a yükselmesiyle birlikte, Türkiye’de enfekte olan kişi sayısı İran’ı geçti. Worldometers verilerine göre, İran’da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle, 5 bin 31 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 868 kişi karantina altına alındı.

TÜRKİYE, İRAN’I GEÇTİ

Vaka sayısı 82 bin 329’a yükselmesiyle birlikte, Türkiye’de enfekte olan kişi sayısı İran’ı geçti.

Worldometers verilerine göre, İran’da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle, 5 bin 31 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 868 kişi karantina altına alındı.