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Bakan Koca açıkladı: BioNTech’te 3. doz takvimi...

Covid-19 salgını sürerken, tedavi için yapılan çalışmalarda yoğun bir şekilde sürüyor. Bilim Kurulu BioNTech’te 3. doz takvimi için çalışma yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz takvimi ile ilgili karar alınacağını ifade etti.

SAĞLIK 03.11.2021, 08:37 03.11.2021, 09:13 Murat Aydın
Bakan Koca açıkladı: BioNTech’te 3. doz takvimi...

Covid-19 salgını sürerken, tedavi için yapılan çalışmalarda yoğun bir şekilde sürüyor. Bilim Kurulu BioNTech’te 3. doz takvimi için çalışma yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz takvimi ile ilgili karar alınacağını ifade etti.   BioNTech’te 3. doz takvimi, bugün Bilim Kurulu’nun gündeminde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dozdan 12 yaş altına aşıya, nöbetten SMA hastalarına kadar önemli açıklamalar yaptı.

TURKOVAC ÇAĞRISI: “İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000’i şu anda tamamlandı. Çalışma ne kadar hızlı yapılırsa, acil kullanımla birlikte seri üretime geçmiş olacağız. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum.

OKULLARDA TEST: Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. 1.1’den 5.9’a kadar değişen oranlar olduğunu gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olma ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli. Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak.

ÜÇÜNCÜ DOZ BIONTECH: Yarın (bugün) Bilim Kurulu’nun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayıp yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu’ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz.

12 YAŞ ALTINA AŞI: Şu anda gündemimizde yok.

SMA HASTALARI: Devletimiz bütün imkânlarını seferber ediyor. Bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz. Tüm Türkiye’de çok yakında başlamış olacağız. Test için ihalesi başladı. Önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Tüm Türkiye’de evlilik öncesi SMA taraması yapılacak.

BAKANLIĞA ATAMA: Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde sayıyla ilgili, hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır. Sabredelim, uzamayacak.

36 SAAT NÖBET: Ben de 24 saat, 36 saat nöbetin ne demek olduğunu biliyorum. Ama artık 21’inci yüzyıldayız. Nitelikli eğitim kliniklerinin sayısını arttırmak, sınav sistemi, çalışma saatleri dahil reform niteliğinde çalışmalarımız olacak. Asistan doktorların nöbetleriyle ilgili genelge gönderilmişti valiliklere. Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız.”

#Covid19 #SağlıkBakanı #FahrettinKoca #aşı #3.doz #BioNTechte 3. doz
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