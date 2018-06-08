Bakan Demircan: Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz (2)

BAKAN DEMİRCAN: KIYAS EDİLEMEZ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çorum kent merkezinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Demircan, 2002 öncesi ve sonrası sağlık alanında yapılanların kıyas edilemez olduğunu belirterek, "2002 yılında Türkiye'nin sahip olduğu ambulans sayısı 500 civarında şuanda 6 bine ulaştı. Hava ambulansı o günler için hayaldi. Gençliğimizde bir Alman gelmiş hastalanmış, Almanya uçak göndermiş vatandaşını almış götürmüş derlerdi. İmrenirdik. Türkiye'de şu anda hazır olarak toplam 19 tane ambulans uçak ve helikopter bekliyor. Hastaların nakli konusunda en ufak sıkıntı yok. Hastanelerde özel oda bulmak marifetti koğuşlar halindeydi servisler. Ameliyat edilen hastalara yoğun bakım odası bulmakta kolay değildi. Yoğun bakım denilen bir iki oda vardı, hastalar aynı koğuşlarda yatıyordu. Türkiye sağlık alt yapısını yeniliyor. Çoğu gitti azı kaldı. Yeni bir konsepte hastaneleri yeniliyoruz. Sadece hastaneleri yenilemekle kalmıyor personel açığının giderilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 56 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE BÜYÜK BİR MESAFE KAT ETMEYE BAŞLADI'

Bakan Demircan, en önemlisi Türkiye'nin sağlık turizminde büyük bir mesafe kat etmeye başladığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an için yapılan hesaplamada Türkiye sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde ediyor. Yaptığımız planlamalarla 2023 yılında Türkiye'nin 20 milyar dolar sağlık turizminden gelir elde etmesini sağlama imkanımız var. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Türkiye sağlık alt yapısını yeniliyor. Çoğu gitti azı kaldı. Yeni bir konsepte hastaneleri yeniliyoruz. Sadece hastaneleri yenilemekle kalmıyor personel açığının giderilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 56 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğiz." Bakan Demircan konuşmasının ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesti. Demircan, daha sonra Ulukavak Mahallesi'nde Çorum Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Sonrasında ise AK Parti'nin Seçim Bürosu'nun açılışını yapan Bakan Demircan, açılışın ardından kentten ayrıldı.

FOTOĞRAFLI