Bakan Akdağ: Hareketsizlikle mücadeleyi kazanamazsak halimiz duman

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Türkiye’de şişmanlık, hareketsizlik ve sigaraya karşı mücadelenin önemli olduğunu belirterek, "Bu mücadeleyi kazanamazsak Türkiye’nin sağlıkta bir geleceği yok. İnsanımızın büyük bir kısmının şişman olduğu bir toplumda buna hareketsizlik ve sigara eşlik ediyorsa inanın halimiz duman" dedi.

14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü, Erzurum, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Kültür Merkezi’ndeki törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Vali Vekili Ayhan Terzi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, fakülte dekanları, eczacılar ve öğrenciler katıldı. Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilk olarak tüm annelerin anneler gününü kutlayarak ellerinden öptüğünü söyledi. Bugün Türkiye'deki eczacılığın güzel yerlere geldiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Eczacılar sadece ilaç satan ya da ilacı bir şekilde vatandaşa ulaştıran kişiler değildir. Türkiye'de bizim sağlıkta hayat biçimlerine bütün toplumun yönelmesinde elbette eczacıların önemli rolü olacak. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini stratejilerini hazırlıyoruz. Altı aydır yoğun biçimde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın her bir ferdi kendisinin hayatını sağlıklı yaşamasına çok önem veriyoruz. İnsanlar hastalandığında bunlara sağlık hizmeti sunmak çok önemli bir vazifedir. İnsanların sağlık hizmetine, ilaca erişmesi çok önemlidir. Ama en önemlisi vatandaşın kendisinin sağlıklı yaşama biçimini seçmesi bunlardan da önemlidir" diye konuştu.

Bakan Akdağ şu güzel ülkemizde şişmanlık, hareketsizlik gibi bu iki mesele ve sigaraya karşı mücadelede muvaffak olamaz ise bunlara karşı yürütülen mücadeleyi kazanamazsak Türkiye’nin bir salık geleceğinin olmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Kolay anlaşılabilir ama kolay anlaşılacak kadar da çok önemli bir meseleden bahsediyorum. İnsanımızın büyük bir kısmının şişman şişman olduğu bir toplumda yada aşırı kilolu olduğu bir toplumda buna hareketsizlik eşlik ediyorsa buna sigara eşlik ediyorsa inanın halimiz duman. Bu mesele ile ciddi bir mücadele edeceğiz önümüzdeki ikinci dönemde. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Elbette eczacılarımızla. İşte bugün burada da tartışılacak. Sımart Eczane diyoruz. Sımart niye diyoruz bilmiyorum ki keşke Türkçe bir isim koysaydık. Koyabiliriz. Bugün buradaki oturumda Türkçe bir isim koyun. Yani böyle tatlı dilli, güler yüzlü işini iyi yapan herkesin hizmetine açık anlamda kullanılıyor anladığım kadarı ile parlak bir eczane anlamında da kullanılabilir. Bu yolda eczacılarımızın elbette büyük katkıları olacak. Bugün Türkiye'de oluşturduğumuz eczacılık sistemi dünyanın bir çok ülkesinde yoktur. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile yok."

Sağlık Bakanı Recep Akdağ Eczacıların eczanede olmasını istediklerini belirterek, "Bizler eczacıların eczanelerinde bulunmasını istiyoruz. Bizim bir politikamız var.Bu politikayı da değiştirmeyeceğiz. Nedir bu politika eczane eczacınındır politikası.Eczacılarımızın eczanelerine gerçekten sahip çıkması gerekiyor.Yani biz denetleyelim denetlemeyelim ama. Tabi ki denetliyoruz ama bu rolü oynayacak ilaç konusu da gerçekten bir liderlik yapacak bir eczanenin eczacısı eczanede olur. Sadece oranın eski tabiri ile kalfasıyla eczaneyi yürütmeye çalışırsanız yanlış olur. Tabi ki o kardeşlerimiz de çok kıymetli hizmetleri vardır, hizmet vermeye de devam edeceklerdir" dedi.

ŞARLATANLARA KANMAYIN

Konuşmasında, internetten, uydudan yayın yapan televizyonlardan satılan ilaçlara karşı vatandaşları uyaran Bakan Akdağ konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşımıza da bir uyarımı tekrarlamak istiyorum. Aman ne olur internette bilmem hangi uydu televizyonundan tavsiye ile ilaç kullanmaya çalışmayın. Ne üdüğü belirsiz şarlatanların pazarlamalarına inanmayın. Bundan dolayı müessir oluyoruz. Her yıl yüzlerce vatandaşımız karaciğer yetmezliğine yakalanıyor. Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Müracaat ederek kapattırdığımız binlerle ifade edilen internet sitesi var. Ama vatandaşın kendisinin uyanık olması lazım. Sağlık hizmetlerinde ulaşımında yol gösterecek kişilere ulaşımda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla şarlatanların kendilerine zarar vermesine müsaade etmesinler. Biz her ne kadar mücadele etsek, kapıdan kovsak, bacadan pencereden giriyorlar. İnternet dünyasına, uydu yayını yapan televizyonlara hakim olmak zor."

