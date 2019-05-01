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Bağışlanan organlarıyla 7 kişiye umut oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yusuf Işık'ın (31) bağışlanan organları, 4 ilde nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.  Kayseri'de yaşayan ve aslen Sivaslı olan Yusuf...

Bağışlanan organlarıyla 7 kişiye umut oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yusuf Işık'ın (31) bağışlanan organları, 4 ilde nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu. 
Kayseri'de yaşayan ve aslen Sivaslı olan Yusuf Işık, 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alındı. Ancak Işık'ın dün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de organlarını bağışlamaya karar verdi.
Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle Samsun'dan gelen ekip tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla Işık'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları alındı.  Organlar, nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Ankara, Samsun ve Erzurum'a gönderildi. 
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Koordinatörü Rüveyda Reyhan "Böylesine onurlu bir davranış sergileyen aileye teşekkür ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde son 4 ayda 13 beyin ölümü olmasına rağmen bu ölümlerden sadece bu hastanın yakınları organ bağışında bulundu. Bu sayı oldukça az. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Onun sayesinde 7 hasta hayata döndü. Bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi ki hasta yakınlarına anlayışlarından dolayı, böyle bir hizmete katkıda bulunmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Yusuf Işık, Kangal ilçesine bağlı Aşağıhüyük köyünde toprağa verildi.

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