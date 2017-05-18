Bağırsak diyeti metabolik hastalıklardan koruyabilir

İSTANBUL, () MEMORIAL Hastanesi Beslenme Danışmanı Uzman Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ikinci beyin olarak da nitelendirilen bağırsakların metabolik hastalıklardan psikolojik rahatsızlıklara kadar etkili olabileceğini belirtti.

SIZINTILI BAĞIRSAK SENDROMUNA DİKKAT

GAPS diyeti olarak bilinen diyetin ise sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağladığını belirten Özcan sızıntılı bağırsak sendromuna dikkat çekti ve şunları söyledi, "Bağırsaklardaki en önemli sindirim sorunu, “leaky gut syndrome” yani sızıntılı bağırsak sendromudur. Bu tabloda, ince bağırsak duvarında hasar ve geçirgenlik görülmektedir. Toksinler, sindirilmeyen besinler, ağır metaller ve böcek ilacı gibi kimyasallar bağırsak çeperinden kana geçmektedir. Bunu engellemek üzere yapılan beslenme programı da GAPS tedavisi olarak adlandırılır. Aksi halde toksinler ve kimyasallar bağırsak duvarını aşarak, kan dolaşımına geçip vücuda saldırmaktadır.

BAĞIRSAK FLORASINI KORUYOR

Bağırsak sağlığının psikolojiyi etkileyebildiğini de belirten Özcan sözlerine şöyle devam etti, "Bu denklemi sağlamak için de beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Bağırsak florasını koruyarak sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan GAPS diyeti, ruh ve beden uyumunu tamamlayan en önemli beslenme şekillerinden biridir. Böylece kişi hem sağlıklı bağırsaklara, hem de ruhsal açıdan huzurlu bir yaşama kavuşabilir. Bağırsak sağlığı için ilk ve en temel nokta, bağırsak florasının bakteri dengesini sağlamaktır. Düzenli çalışan bir bağırsakta probiyotik adı verilen faydalı bakterilerin oranının yüksek, hastalık yapıcı patojen bakterilerin ve mantarların oranının düşük olması gerekir. GAPS hastalarında ise patojenik flora oranı yüksekken, bağırsak florası anormalliği bulunmaktadır. Bağırsağın hasarlı olma durumunu ifade eden bu tablo nedeniyle, GAPS beslenmesinde probiyotik sağlayan fermente gıdalarla hazır probiyotikler büyük önem taşımaktadır. Bu diyet ile bağırsak florası korunarak, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması amaçlanmaktadır."

Anksiyete, otizm, şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolarve obsesif-kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıkların varlığında da GAPS diyetinin destekleyici olarak uygulanabildiğini belirten diyetisyen Özcan, "Ayrıca akne, alerji, anemi, demir eksikliği, bellek problemleri, çölyak, gluten intoleransına bağlı bozukluklar, diyabet, egzama, eklem ağrıları, MS, migren, Parkinson, romatoidartrit, sedef ile sistit durumunda ise bu beslenme protokolü sayesinde şikayetleren aza indirilmekte hatta ilacabağımlılık ortadan kalkabilmektedir" dedi.

BAĞIRSAK FLORASINA ZARAR VEREN ETKENLERDEN UZAK DURUN

Bağırsak florasına zarar veren etkenlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Özcan, kullanılan antibiyotiklerin bağırsak florasına önemli zararlar verdiğini ve buradaki faydalı bakterileri öldürdüğünü belirtti ve şunları söyledi,

"Antibiyotikler,bağırsak florasını doğrudan sıfırlamaktadır. Ağrı kesici, steroid, doğum kontrol hapları, uyku ilaçları, antidepresan ve antiasit içeren birçok ilacın bilinçsiz kullanımı da bağırsak florasını olumsuz etkiler. İşlenmiş şekerli ve karbonhidratlı gıdalarla birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları da bağırsağa büyük zarar vermektedir. Son olarak da viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ile kişinin yönetemediği fiziksel veya psikolojik baskılar bağırsak florası için uygun değildir."

GAPS DİYETİ İÇİN 9 ÖNEMLİ BESİN

Bu programa başlamak için mutlaka bu konuda uzman bir beslenme uzmanına danışılmalı ve sorunun kaynağına göre uygun bir tedavi planlaması yapılmalı diyen Özcan GAPS diyeti için 9 önemli besini de şöyle sıraladı, kemik suyu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı turşu, hindistan cevizi yağı, avokado, tatlı patates, balkabağı, kırmızı pancar, yer elması.

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