'Babalar Günü' hediyesi böbreği oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 6 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Fethi Koyun (53), aynı işi yapan oğlu Kadir Koyun'un (26) bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu. Fethi Koyun, "Oğlum Babalar Günü'nde bana yeniden yaşama şansı hediye etti, en büyük hediye" dedi.

Alanya ilçesinde kronik böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle ilaç tedavisi gören Fethi Koyun, periyodik kontrollerini yaptırmak için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gitti. Yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde böbreklerinin yüzde 10 kapasiteyle çalıştığını, kısa sürede nakil olması gerektiğini öğrendi. Fethi Koyun'un böbrek nakli olabilmesi için yakınlarından doku örneği alındı. Fethi Koyun'un dokusunun en küçük oğlu Kadir Koyun ile uyduğu belirlendi.

AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibinin kısa süre önce gerçekleştirdiği operasyonla Kadir Koyun'dan alınan böbrek, Fethi Koyun'a nakledildi. Kadir Koyun, böbrek bağışıyla babasını sevinç gözyaşlarına boğdu. Hastanede tedavileri devam eden baba ve oğlunun sağlık durumu iyi.

'BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ'

Babasının diyalize girmesi gerektiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü aktaran Kadir Koyun, böbreğinin babasıyla uyumlu olduğunu öğrendiğinde tereddüt etmeden bağışlamaya karar verdiğini söyledi. Üç kardeş olduklarını, uygun görülseydi diğer kardeşlerinin de aynı davranışı göstereceklerinden emin olduğunu söyleyen Koyun, "En küçük kardeş benim. Aynı zamanda Babalar Günü hediyesini de vermiş oldum. Sorumluluk almam beni çok mutlu etti. Babamı sağlıklı görmek çok güzel" dedi.

'BABAMIN YÜZÜ GÜLSÜN, HER ACIYI UNUTURUM'

Babasının genç yaşta sağlığını kaybetmesinden çok etkilendiğini söyleyen Koyun, "Babamla birlikte güneş paneli işinde çalışıyoruz. Son testlerinde böbreğinin yüzde 10 kapasiteyle çalıştığını, diyalize girmesi gerektiğini öğrendiğimde çok üzüldüm. 'Babama böbrek nakli yapılmalı' diye düşündüm. Çünkü diyalize dayanmanın çok zor olduğunu biliyordum. Çok şükür dokularım uyumlu çıktı ve nakil gerçekleşti. Babamın yüzü gülsün, sağlığına kavuşsun yeter. Ben her acıyı unuturum" diye konuştu.

DİYALİZE DAYANMAK ZOR

Fethi Koyun ise diğer çocuklarının da böbreğini vermek istediğini söyledi. Yapılan testlerde Kadir'in dokularının daha uygun olduğunun tespit edildiğini anlatan Koyun, "Nakil gerçekleşti, şu an çok iyiyim. İhtiyaçlarımı gideriyorum. Sağlığıma kavuştuğum günün Babalar Günü'ne denk gelmesi beni ve evlatlarımı sevindirdi. Oğlum, Babalar Günü'nde böbreğiyle bana yeniden yaşama şansı hediye etti. En büyük ve anlamlı hediye. Doktoruma ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BİR BABANIN ALABİLECEĞİ EN GÜZEL HEDİYE

AÜ Organ Nakil Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal ise "Hastanın ilaç tedavisine cevap vermemesi nedeniyle diyalize girmesi gerekiyordu. Aile hemen karar verdi ve bağışçı olma sırasına girdi. Kadir Koyun'un doku uyumu olduğunu tespit ettik. Nakil işlemleri başlatıldı. Kısa sürede tamamlanan hazırlıklar neticesinde hastamızın oğlundan alınan böbreği başarıyla nakledildi. Hastamız eski sağlığına kavuştu. İşin duygusal tarafı Babalar Günü öncesinde oğlu babasına böbreğini verdi. Bir babanın, Babalar Günü'nde alabileceği en güzel hediye. Bir yaşam hediyesi, can almış oldu. O yüzden hem oğlunu, hem de kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.



