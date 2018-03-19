Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Azeri uzman güzellik için su, sağlık için kınayı önerdi

İSTANBUL, () - BAŞAKŞEHİR Kadın Aktivite Merkezi tarafından düzenlenen söyleşilere katılan Azeri Güzellik Uzmanı Şems Aslan, doğal güzelliğin sırlarını paylaştı. Doğal güzelliğin çok uzak olmadığını anlatan Aslan,” Kadın anatomisinin...

Azeri uzman güzellik için su, sağlık için kınayı önerdi

İSTANBUL, () - BAŞAKŞEHİR Kadın Aktivite Merkezi tarafından düzenlenen söyleşilere katılan Azeri Güzellik Uzmanı Şems Aslan, doğal güzelliğin sırlarını paylaştı. Doğal güzelliğin çok uzak olmadığını anlatan Aslan,” Kadın anatomisinin yüzde 80’i sudur. Bizler ne kadar çok su tüketirsek o kadar genç kalırız. Kına ise sağlık için çok faydalı. Bu yüzden her evde kına olmalı” dedi.

Doğal Ürünlerle Güzellik Sırlarını Başakşehirli kadınlarla paylaşan Aslan, evdeki malzemelerle bile müthiş güzellikler yapılabileceğini anlattı. Su tüketiminin öneminden bahseden Aslan, “Kadın anatomisinin yüzde 80’i sudur. Bizler ne kadar çok su tüketirsek o kadar genç kalıyoruz. Sabah kalkıp yürüyüş yapmak, yürüyüş yaparken su içmek hepimize faydalı çünkü sabahları sürekli koşuşturma içindeyiz. Gece yatmadan önce kalbimiz 2 kat daha çok çalışıyor, yatarken sadece ruhen dinleniyoruz. Toksini arındırıp genç kalmak için; Bir bardak su, yarım limon ve bir çay kaşığı zeytinyağı etkili bir formüldür. Günlük hepimizin kullandığı ilaçlar var, karışım onları arındırmamıza yardımcı olur” diye konuştu.

“EVİNİZDEN KINAYI EKSİK ETMEYİN”

Evinizden kınayı eksik etmeyin diyen Aslan, “Kına, damarları açıyor, sinir sistemini düzenliyor, depresyon, korku, endişe zamanında kına ile yapılan masaj rahatlatıyor. 6 ayda bir defa ayaklarınız altına kına sürerseniz birçok probleminizden kurtulabilirsiniz. Erkeklerde kalp problemleri, tansiyon problemleri varsa 2 yemek kaşığı kına, 1 yemek kaşığı tuz ve biraz suyu ayda 1 kere ayakaltına uygularsanız farkı göreceksiniz. 1 su bardağı Türk kahvesi, 1 su bardağı siyah çay, 1 avuç ceviz kabukları, 4 su bardağı suyu kaynatıp süzdükten sonra karıştırarak Hint kınasını ilave ediyorsunuz. Karışımı 6 saat beklettikten sonra saç diplerimize uyguluyorsunuz. Haftada 1 kere yaptıktan 1 ay sonra boyanızı uygulayabilirsiniz. Saçlarınız boyasanız dahi kimyasallardan etkilenmeyecektir.” dedi.

Program sonunda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu katılımlarından dolayı Şems Aslan’a çiçek takdim etti.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314