Azeri uzman güzellik için su, sağlık için kınayı önerdi

İSTANBUL, () - BAŞAKŞEHİR Kadın Aktivite Merkezi tarafından düzenlenen söyleşilere katılan Azeri Güzellik Uzmanı Şems Aslan, doğal güzelliğin sırlarını paylaştı. Doğal güzelliğin çok uzak olmadığını anlatan Aslan,” Kadın anatomisinin yüzde 80’i sudur. Bizler ne kadar çok su tüketirsek o kadar genç kalırız. Kına ise sağlık için çok faydalı. Bu yüzden her evde kına olmalı” dedi.

Doğal Ürünlerle Güzellik Sırlarını Başakşehirli kadınlarla paylaşan Aslan, evdeki malzemelerle bile müthiş güzellikler yapılabileceğini anlattı. Su tüketiminin öneminden bahseden Aslan, “Kadın anatomisinin yüzde 80’i sudur. Bizler ne kadar çok su tüketirsek o kadar genç kalıyoruz. Sabah kalkıp yürüyüş yapmak, yürüyüş yaparken su içmek hepimize faydalı çünkü sabahları sürekli koşuşturma içindeyiz. Gece yatmadan önce kalbimiz 2 kat daha çok çalışıyor, yatarken sadece ruhen dinleniyoruz. Toksini arındırıp genç kalmak için; Bir bardak su, yarım limon ve bir çay kaşığı zeytinyağı etkili bir formüldür. Günlük hepimizin kullandığı ilaçlar var, karışım onları arındırmamıza yardımcı olur” diye konuştu.

“EVİNİZDEN KINAYI EKSİK ETMEYİN”

Evinizden kınayı eksik etmeyin diyen Aslan, “Kına, damarları açıyor, sinir sistemini düzenliyor, depresyon, korku, endişe zamanında kına ile yapılan masaj rahatlatıyor. 6 ayda bir defa ayaklarınız altına kına sürerseniz birçok probleminizden kurtulabilirsiniz. Erkeklerde kalp problemleri, tansiyon problemleri varsa 2 yemek kaşığı kına, 1 yemek kaşığı tuz ve biraz suyu ayda 1 kere ayakaltına uygularsanız farkı göreceksiniz. 1 su bardağı Türk kahvesi, 1 su bardağı siyah çay, 1 avuç ceviz kabukları, 4 su bardağı suyu kaynatıp süzdükten sonra karıştırarak Hint kınasını ilave ediyorsunuz. Karışımı 6 saat beklettikten sonra saç diplerimize uyguluyorsunuz. Haftada 1 kere yaptıktan 1 ay sonra boyanızı uygulayabilirsiniz. Saçlarınız boyasanız dahi kimyasallardan etkilenmeyecektir.” dedi.

Program sonunda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu katılımlarından dolayı Şems Aslan’a çiçek takdim etti.

(FOTOĞRAF)