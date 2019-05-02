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Ayağı kesilecekti, anjio ile sağlığına kavuştu

SAĞ bacağında bulunan yaralar nedeniyle 30 yıldır ayakkabı giyemeyen ve yürümekte zorlanan 59 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, yapılan anjio sonrası sağlığına kavuştu. Periferik anjio yöntemiyle dizaltı damarlarının tamamen tıkalı olduğu...

Ayağı kesilecekti, anjio ile sağlığına kavuştu
SAĞ bacağında bulunan yaralar nedeniyle 30 yıldır ayakkabı giyemeyen ve yürümekte zorlanan 59 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, yapılan anjio sonrası sağlığına kavuştu. Periferik anjio yöntemiyle dizaltı damarlarının tamamen tıkalı olduğu saptanan Kaşıkçı, “Yürüyebilmek benim için bir hayaldi, özgürlüğüme kavuştum” dedi.

İstanbul’da yaşayan Ahmet Kaşıkçı, 30 yıldır şeker hastalığıyla mücadele ediyordu. Zamanla ayağında görülen yoğun yaralar sebebiyle ayakkabı giyemeyen ve yürüyemeyen Ahmet Kaşıkçı, bu yaraların diyabet hastalığı sebebiyle oluştuğunu düşündü. Durumu günden güne kötüleşen Kaşıkçı, muayene için gittiği hastanede yaraların diyabet ve diz altı damarlarının tamamen tıkalı olması nedeniyle meydana geldiğini öğrendi. Kaşıkçı’nın sağ bacağında oluşan ödem, şiddetli ağrı, renk değişikliği şikayetlerinin damar tıkanıklığı nedeniyle oluştuğu periferik anjio yönteminde belirlendi.

“YÜRÜYEBİLMEK BİR HAYALDİ”

30 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Ahmet Kaşıkçı, “Ayağımda oluşan kapanmayan yaralardan dolayı ayakkabı giyemiyordum. Zamanla yaralar yürümemi bile engellemeye başladı. Doktorlar, tamamen tıkalı olan diz altı damarlarımı anjiyo yönetimi açarak ayağımı kesilmeden kurtardı. Yürüyebilmek benim için bir hayaldi ayağımdaki ödemin gitmesiyle artık yürüyebiliyorum ve ayakkabılarımı giyebiliyorum özgürlüğüme kavuştum. İmkansız diye bir şey yoktur ben doktorumla tanışınca bunu anladım” dedi.

"YARALAR HIZLA İYİLEŞTİ"

Doktorlar tarafından yapılan teşhis sonrası ayağını kaybetmek üzere olduğu anlaşılan Ahmet Kaşıkçı’ya, Emsey Hospital Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Teymen tarafından anjiyo tedavisi uygulandı. Operasyonla birlikte bacak damarlarındaki tıkanıklıkları açılan Kaşıkçı, sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Teymen, hastanın ayağının kesilmekten kurtulduğunu anlatarak, “Damarların açılmasıyla kan akışı rahat bir şekilde sağlandı, ayaktaki yaralarında iyileşmesindeki sürecin hızlanmasına büyük ölçüde fayda sağladı” diye konuştu.

“DAMAR TIKANIKLIĞI ARAŞTIRILMALI”

Diyabetik ayağı olan hastalarda yara bakımı ve diğer tedavilerin öncesinde damar tıkanıklığı olup olmamasının araştırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Burak Teymen, “Yeterli kan akımı sağlanamayan hastalarda en iyi bakım veya yara tedavisi yapılsa dahi yaranın iyileşmesi mümkün olmamak ile birlikte ayağın kaybına kadar giden süreç engellenemez’’ ifadelerini kullandı.

 

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