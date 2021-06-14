Aşı olmak için Randevuda rekor sayı

Türkiye'de toplam uygulanan aşı sayısı 34 milyonu geçti. Aşı randevularında ise Türkiye genelinde günlük 750 bin kişi ile rekor kırıldı. Aşılama programında sıranın 40 yaşa kadar gelmesiyle başkent Ankara’daki şehir hastanesinde de yoğunluk yaşandı.

Hem 40 yaş ve üzeri, hem de birçok meslek grubu için aşı randevuları açıldı. Randevuda tüm zamanların rekoru kırıldı. Koca, "şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz" sözleriyle 750 bin kişinin aşı randevusu aldığını duyurdu.

Aşı tedariki sürdükçe Türkiye’nin aşılama kampanyası hızlanıyor. Son 1 haftada, 40 yaş ve üzeri vatandaşlar ile birçok meslek grubu aşı olmaya başladı. Aşı olacak meslek grupları arasında, kargo çalışanları ve kuryeler şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar, tüm avukatlar, berber ve kuaförler, kafe, lokanta ve restoran çalışanları, öğretim üyeleri, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri bulunuyor.

Toplam yapılan aşı sayısı 34 milyonu geride bırakırken, Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olan vatandaşların,,,, aşı sırası gelenlere mesajı da vardı.