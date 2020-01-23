banner314

banner325

Son Dakika

Aşı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı

SAĞLIK 23.01.2020, 07:52
3
Aşı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Songül Yalçın, aşı karşıtlığı nedeniyle toplumda hastalıkların ve ölümlerin artacağı uyarısında bulunarak, aşılamanın belli hastalıkları kontrol altına almak için tıp tarihindeki en iyi silah olduğunu söyledi. İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir ise aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık teşhisi konulduğunu söyledi.
Son yıllarda aşı karşıtlarının sayısı dünyada ve Türkiye'de artıyor. Türkiye'de 2013 yılında 980 olan aşı reddi, 2017'de 23 bine kadar çıktı. Aşısızlığın artması nedeniyle 2019 yılında 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu sayı 2016'da 9, 2017'de 69, 2018'de ise 716'ydı.
'AŞI, BİREY İÇİN DEĞİL, TOPLUM İÇİN YAPILIYOR'
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Songül Yalçın, aşılamanın belli hastalıkları kontrol altına almak için tıp tarihindeki en iyi silah olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Aşılar sayesinde çiçek hastalığı artık tamamen yok oldu. Çocuk felcinde ise tip 2 ve 3 yok olurken, yalnızca tip 1 ile mücadele ediliyor. Ancak aileler, 'Artık nasıl olsa gözükmüyor' diyerek aşı yaptırmaktan kaçınıyor. Aşı birey için değil, toplum için yapılıyor. Aşı olmadıkları için hasta olan çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere hastalıklarını bulaştırıyor" diye konuştu.
'HASTALIKLARI VE ÖLÜMLERİ ARTIRACAK, ŞU AN KIZAMIK SALGINI VAR'
Aşı karşıtlığının sansasyonel haberlerle artırıldığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Şu an eksik aşı nedeniyle kızamık salgını var. Çocuklarda kızamık tedavi edilse dahi 5-10 yıl sonra beyinde kalıcı hasara yol açabiliyor. Karaciğer kanserinin en büyük sebebi olan Hepatit B'nin, aşıyla önüne geçilmeye çalışılıyor. Bitkisel ürünler ile hiçbir hastalığı önleyemezsiniz. Son 4-5 yılda ülkemizde ve dünyada aşılanmayan çocuk sayısında artış var. Önemli olan aşılama yapılmayan kişilerin sayısı değil. Ancak bu kişiler nedeniyle toplumda hastalıklar ve ölümler artacaktır. Aşı karşıtlığını popüler hale getirenler, kendi çocuklarına aşı yaptırıyor. Aşılamanın azalması kimlere yarıyor bunu görebiliyoruz" diye konuştu.
'AŞI KARŞITLARININ SAYISI ARTIYOR'
Kişilerin kişisel çıkarları nedeniyle aşı karşıtlığı yaptığını söyleyen İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir ise, "Aşı karşıtlarının sayısı artmaya devam ediyor. Son zamanlarda aşı ile ilgili bir kitap daha çıktı. Bu konularda ortaya çıkan kişiler kesinlikle aşı konusunda uzman değil. Anne ve babalar çocukları sağlıklıyken aşı yaptırmaktan imtina etse de, hastalandığında her şeyi yapmaya hazır hale geliyorlar" dedi.
'2019 YILINDA 2 BİN 666 KIZAMIK'
Aşısızlık oranının toplumda yüzde 5'i geçmesi halinde salgının artacağını belirten Dr. Özdemir, "Türkiye'de aşı karşıtlığı nedeniyle 2019 yılında kızamık salgını sayısı 2 bin 666'ya ulaştı. Bu hastalık nedeniyle ölümler binde 1 oranındadır, şu ana kadar bir ölüm olmaması sevindirici. Kızamık geçiren çocukların 10-15 yıl içerisinde geri dönüşü olmayan, beyinde kalıcı hasara veya ölüme neden olan SSPE hastalığına yakalanma ihtimali bulunuyor. Şu an birkaç ülkede kızamık nedeniyle ölümler var. Ölümlerin başlamasıyla devletler bu konuyla ilgili önlemler alıyor. Elimizde imkan varken çocuklarınızı ölüme terk etmeyin" uyarısında bulundu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3