Asbestli Havagazı Fabrikası'nın yıkımında çevre sağlığı uyarısı (2)

HAVAGAZI FABRİKASI'NIN ETRAFINA FİLE GERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılma işlemlerine başlanılan Maltepe Havagazı Fabrikası'nda, asbeste karşı tüm önlemler alınıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asbestli bölgede söküm işlemlerinin, önlemler tamamen alınmadan başlamayacağını belirttiler. Çevre halkının ve işçilerin sağlığını tehlikeye atacak en küçük bir detayın atlanmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta asbest bulunmayan, garaj ve depo bölümünün yıkımını gerçekleştirdiğini belirtti.

Asbestli olan elektrik santrali binasının etrafına da file getirildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Lif halinde olan asbestin dışarı çıkmadan yapışması için gerilen filenin dış kısmı da tamamen mavi bir branda ile kapatılıyor. Böylelikle, asbestin havaya karışarak yayılması engellenmiş olacak. Muhafaza ve izolasyon çalışmalarının ardından, alanında uzman ve lisanslı asbest söküm ekipleri, Havagazı Fabrikası'nın elektrik santral bölümünde asbestle temas eden parçaları söküp üzerindeki asbestli tozları vakumlayarak ambalajlayacaklar. Sökülen parçalar da özel bir şekilde ambalajlandıktan sonra, yine lisanslı ve özel kamyonlara yerleştirilecek. Sökülen asbestli parçalar, lisanslı şoförlerin kullandığı özel taşıma lisansı olan kamyonlarla İzmit'te bulunan Türkiye'nin tek yetkili firması olan İZAYDAŞ'a götürülerek burada imha edilecek" dediler.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binada bulunan asbestli alanın kontrol altına alındıktan sonra söküm işleminin gerçekleştirileceğini vurguladılar.

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