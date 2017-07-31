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Aras Kuzey bebek yaşama 57 gün tutunabildi

SAKARYA'da doğduğu günden itibaren çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle hastanede kalan, son olarak da 7 kez kalbi durduktan sonra beyin kanaması geçiren Aras Kuzey Ülgen isimli bebek yaşama 57 gün tutunabildi.

Aras Kuzey bebek yaşama 57 gün tutunabildi
SAKARYA'da doğduğu günden itibaren çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle hastanede kalan, son olarak da 7 kez kalbi durduktan sonra beyin kanaması geçiren Aras Kuzey Ülgen isimli bebek yaşama 57 gün tutunabildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) saha görevlisi olarak çalışan Baycan Ülgen ile eşi Aydan Ülgen'in bebekleri Aras Kuzey, 4 Haziran'da Serdivan İlçesi'ndeki Özel Konak Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğumunda tespit edilen bir rahatsızlık sebebiyle 26 gün küvezde kalan Aras Kuzey bebek, daha sonra ailesine kavuştu. Geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanan Aras bebek ailesi tarafından önce Sakarya'daki hastanelere daha sonra da İstanbul'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bağırsak düğümlenmesine bağlı zehirlenme teşhisi konulan Aras Kuzey, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda müşahade altında tutulurken 7 kere kalbi durdu. Daha sonra beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras bebek, bu kez beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda kalan Aras Kuzey bebek bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesinin Sakarya'nın Karasu İlçesi Darıçayırı'ndaki evine getirilen Aras Kuzey bebek Darıçayırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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