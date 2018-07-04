“Ara öğünde bitter çikolata tüketerek sağlıklı ve formda kalın”

İSTANBUL, () - ÇİKOLATA, insanı mutlu eden, sosyalleştiren, bağışıklığını güçlendiren ve yaşlanma etkilerini geciktiren, özelikle kadınların vazgeçilmez tutkularından biridir. Envai çeşidi ve göz alıcı şekilleriyle her yaştan insanın görünce bile mutlu olduğu çikolatanın bitter halini bile ölçülü tüketmek gerekiyor. ‘7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’ öncesinde bitter çikolatanın faydaları hakkına bilgi veren Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uzman Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, “Bitter çikolata içinde yoğun olarak bulunan flavonoid güçlü bir antioksidandır, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı mücadele eder. Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini artırmaktadır” dedi.

Çikolata denildiği zaman çikolatanın ham maddesi olan kakaodan bahsetmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Yeşim Temel Özcan, “Kakao yoğun miktarda flavonoid içermektedir. Ve flavonoid oranı en yüksek çikolata, kakao oranı yüzde 70 olan bitter çikolatadır. Bitter çikolata içinde yoğun olarak bulunan flavonoid güçlü bir antioksidandır, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı mücadele eder. Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini artırmaktadır. Hediye olarak ilk akla gelen seçenek olması ile çikolata ayrıca çok sosyal bir besindir insanı mutlu eder ve sosyalleştirir. Kakao aynı zamanda zengin bir magnezyum, kalsiyum ve potasyum kaynağı olduğu için her zaman yüzde 70 kakao oranına sahip bitter çikolatalar tercih edilmelidir” dedi.

“ARA ÖĞÜN OLARAK BİTTER ÇİKOLATA TÜKETİN”

Bitter çikolatanın yüksek oranda lif içeriğiyle posa etkisi göstererek bağırsak sağlığına iyi geldiğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyen Uzm. Dyt. Özcan, “Yine lif içeriği sayesinde tok tutma özelliği bulunmaktadır. Bitter çikolatanın içeriğindeki flavonoid cildi UV ışınlarına karşı da korumaktadır. Bu nedenle kakao yağı cilt ve güneş koruyucu ürünlerde kullanılmaktadır. Çikolata alerjisi olmayan, 1 yaşından büyük herkes özellikle bitter çikolata tüketebilir. Yemek öncesi değil öğün aralarında, çocuklarda dahil bitter çikolata tercih edilmelidir. Daha sağlıklı bir seçenek olduğundan çocukların ağız tadının bitter çikolataya küçük yaşlardan itibaren alıştırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“HAFTADA 40 GRAMI AŞMAYIN”

Bitter çikolatanın bile hep ölçülü miktarlarda yenmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dyt. Özcan, “Çikolatanın içindeki süt ve şeker oranı yükseldikçe kakao oranı düşmektedir. Bu da daha fazla çikolata yeme isteğine neden olmaktadır. Bu yüzden her zaman yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata tercih edilmelidir. Bir kişi haftada 40 gram bitter çikolata tüketilebilir. Haftalık 40 gram bitter çikolata tüketmek sağlık için en ideal olan ölçüdür. Bu da günde küçük bir kare bitter çikolataya denk gelmektedir. Ara öğün olarak sade Türk kahvesinin yanında küçük bir kare bitter çikolata tüketilebilir” dedi.

“BİTTER ÇİKOLATA İLE SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN”

Hem çocuklar hem de yetişkinler için bitter çikolata kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler hazırlanabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Özcan, “Granül halindeki bitter çikolata benmari usulü eritilerek evde de çok güzel fondüler yapılabilir. Mevsim meyveleri küp küp doğranarak tüketilebilir. Yine eritilmiş bitter çikolata sütle seyreltilerek şekerli ve gazlı içeceklere alternatif olarak sunulabilir. Bitter çikolata ile evde orman meyveli dondurma yapılabilir. Hindistan cevizi kreması ve sütü, yaban mersini, böğürtlen, çilek, ahududu gibi meyveler ve bitter çikolata karıştırılarak dondurma kalıplarına konarak dondurulur. Malzemeler isteğe göre değiştirilebilir. Bu tariflerle evde bitter çikolatalı sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlanabilir” şeklinde konuştu.

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