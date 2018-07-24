Antibiyotik direnci üzerine yapılan çalışmalar YDÜ’ye ödül getirdi

YAKIN Doğu Üniversitesi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Antalya’da düzenlenen 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi’nde enterobakteriler ile antibiyotiklerin direnci üzerine sunduğu araştırma ile poster ödülü kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır önderliğinde, Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Selin Özcem, Mikrobiyolog MsC Emrah Güler ve Doç. Dr. İlker Etikan’nın kongrede sunduğu ‘’Enterobacteriae’lerde GSBL salınımı ile beta-laktam dışı antibiyotiklerle çoklu direnç arasındaki ilişki’’ konulu araştırma poster ikincilik ödülü almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, günümüzde en önemli problemlerden birisi olan antibiyotik direncinin tüm dünyada hükmünü sürdürmekte olduğu belirtilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarında üretilen Enterobakteri ailesinin üyelerinin salgıladıkları GSBL nedeni ile belli grup antibiyotiklerin kullanılamayacağı tüm hekimler tarafından bilindiği vurgulandı.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ REÇETESİZ ANTİBİYOTİK SATIŞININ YAPILMASINDAN KAYNAKLI

Yapılan çalışmada mevcut dirençli antibiyotikler kullanılamayacağından, kullanılması mümkün olabilen alternatif antibiyotiklerin dirençleri araştırılmış olup florokinolon ve trimethoprim-sulfamethakzasol seçeneklerinde yüzde 66.4 oranında ve aminoglikozid grubu antibiyotiklerde yüzde 31 oranında dirençli bulundu.

Antibiyotik direncindeki artışın nedenlerinden birinin uzun yıllardır reçetesiz antibiyotik satışının olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Nisan 2016 tarihinde ülkemizde reçetesiz antibiyotik satılamayacağına dair bir kanun çıkarıldığı anımsatılarak, reçetesiz antibiyotik satışının engellenmiş olmasının kağıt üstünde kalmayıp, pratikte de uygulanarak ilgili bakanlıklar tarafından takibinin titizlikle sürdürülmesinin önemli olduğu vurgulandı.

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