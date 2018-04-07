Anneye hayat kurtaran bağış

ANTALYA'da kronik böbrek yetmezliği hastası Adalet Mavili (56), kızı Hatice Savran'ın (37) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu.Aksaray'da oturan Adalet Mavili, 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı şikayetleri için gittiği hastanede, kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. 3 yıl ilaç tedavisi gören Mavili, son 2 ayda ise hemodiyalize girmeye başladı. Hasta olduğu günden bu yana 5 çocuğunun da böbreğini vermek için gönüllü olduğu Mavili, "Sizler daha çok gençsiniz, böbreğiniz size ya da evlatlarınıza gerekebilir" diyerek, teklifleri kabul etmedi.NAKİLLİLERLE TANIŞTIRIP, İKNA ETTİLERHastalığı iyice ilerleyen Adalet Mavili'nin yaşadığı sıkıntılara dayanamayan eşi Fikret Mavili ve 5 çocuğu, hastaneye giderek bağışçı olabilmek için gerekli tetkikleri yaptırdı. Tetkikler sonucu böbreğini verebileceğini öğrenen büyük kızı Hatice Savran, annesini ikna etmek için nakilli hastalarla temasa geçti. Savran, bağışçı ve alıcı kişilerin sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini gösterince, Adalet Mavili nakil olmayı kabul etti.NAKİL İÇİN ANTALYA'YA GELDİLERAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Hatice Savran'dan alınan böbrek, annesine nakledildi. Naklin ardından Adalet Mavili sağlığına kavuştu. 3 çocuk annesi Hatice Savran, annesinin sağlığına kavuşması ile mutlu olduklarını, çocuklarının da kendisi için bağışçı konumuna düşmemeleri için sağlığına bundan sonra daha dikkat edeceğini söyledi.Kızına minnettar olduğunu aktaran Mavili ise tüm çocuklarını çok sevdiğini, yaptıkları fedakarlığın karşılığının olmadığını belirterek, "Onların da evlatları var. Bu nedenle gönlüm razı olmamıştı. İkna ettiler. Kızıma, eşime ve tüm evlatlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI