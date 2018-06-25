Anne Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Pedagog Gözde Erdoğan

İSTANBUL, () – ‘HAYAT Oyunla Başlar’ kitabının yazarı Pedagog Gözde Erdoğan, erken çocukluk döneminde oyunun önemini anlatmak üzere, Hepsiburada Facebook sayfasına konuk oluyor.

Pedagog Gözde Erdoğan, 27 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te Burçak Birben’in sunumuyla Hepsiburada Facebook sayfasından canlı yayınlanan 'Anne Söyleşileri’ne konuk olacak. Uzman Pedagog oyunu ve oyunun en önemli aracı olan oyuncakların, sağlıklı tüketimi ve geliştiriciliği hakkında önemli bilgiler verecek. Erdoğan’ın çocukların zihinsel ve dil gelişiminin yanı sıra psiko-sosyal ve ruhsal gelişimini de etkileyen oyunların önemine dikkat çekeceği yayın sırasında seçili anne, çocuk, bebek ürünleri indirimli fiyatlarla izleyicilerle buluşacak.

(FOTOĞRAF)