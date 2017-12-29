Anne adaylarına yılbaşı uyarıları

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Gökalp Öner, yeni yıla sayılı günler kala hamilelere, "Uykusuz kalmayın, kalabalık ve havasız mekanlardan uzak durun, yüksek topuklu ayakkabı giymeyin, dans ederken düşmelere ve yüksek ses müziğe dikkat edin” dedi.Yeni yıla kısa süre kala anne adaylarını uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, yılbaşı gecesinde eğlenmenin herkesin hakkı olduğunu ancah özellikle hamilelerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyledi. Öner, "Yeni yılda eğlenmek her gebenin hakkı ama özellikle anne ve bebeğin sağlığı için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var” dedi. Doç.Dr. Gökalp Öner, şunları söyledi:"Öncelikle anne adayları, alkolden uzak durmalı ve alkol alan yakınlarının araç kullanmasına engel olmalı. Alkol anne karnındaki bebekte zeka geriliği ve yüz şekli bozukluklarına neden olabilir. Hatta alkolün fazla alınması durumunda bebeğin ani ölümüne bile neden olabilir. Özellikle eşlerin alkol alması ve sonrasında araç kullanmasına bağlı kazalar yılbaşı gecelerinde artış göstermektedir. Bu kazalarda hem anne hem de bebek ağır etkilenmektedir. Bundan dolayı alkol alan yakınlarınızın araç kullanmasına engel olalım. Bunun yanında anne adayları düşmelere ve yüksek ses müziğe de dikkat etsin. Dans etmek ve müzikle eğlenmek anne ve bebek salığına olumsuz etkisi yok. Fakat özellikle dans edecek gebelerin düşme riskine karşı yüksek topuklu ayakkabı giymemeleri önerilir. Ayrıca kalabalık ve yüksek sesle müzik yapan eğlence mekanlarında anne karnındaki bebek zarar görebilir. Anne adayları kalabalık ve havasız mekanlardan uzak durmalı. Özellikle kış mevsiminde artış gösteren grip gebelerde ağır seyredebilir. Kalabalık mekanlarda hava yoluyla bulaşabilen grip virüsünden uzak durmak için evde aile içerisinde yapılacak romantik yemek veya aile yakınları ile yapılacak yeni yıl kutlaması tercih edilebilir. Ancak, yemekler çok yağlı olmamalı ve anne adayları aşırıya kaçmamalı. Gebelerin çok yağlı yememeleri, yatmadan karınlarını fazla doyurmamaları gerekir. Özellikle ilk haftalarındaki gebeliğe bağlı bulantı kusma ve gebeliğin son aylarındaki reflü fazla ve yağlı yemek yemesi durumunda artış gösterebilir."FOTOĞRAFLI