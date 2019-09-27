Anne adaylarına uyarı: Hamilelik döneminde bebeğinizle konuşun

Hamilelik döneminde anne ile bebek arasındaki iletişimin bebeğin tüm hayatını etkilediğini belirten Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, sevgi dolu bir nesil yetiştirmek için anne karnındaki bebekle iletişimin önemine değindi. Prof. Dr. Kafkaslı, "Anne ve baba adayı bebekleriyle iletişim kurması için herhangi bir cihaz gerekmiyor. Sizi duyan bebeğinizle konuşarak, müzik dinleterek, hikaye okuyarak sevgi dolu pozitif bir bebeğiniz olmasını sağlayabilirsiniz" dedi.

Memorial Hizmet Hastanesi anne adayları için ücretsiz doğuma hazırlık kursu başlattı. Anne adaylarının endişelerini azaltmak, daha bilinçli ve keyifli bir hamilelik dönemi için açılan kurs, 8 hafta sürecek. Anne adaylarının rahat ve kolay bir doğum yapmasına yardımcı bilgilerin verildiği kurslara katılım ise ücretsiz. Anne adaylarının bebeğin bakımına dair pek çok soruya yanıt bulacağı kursta anne karnındaki bebeğin gelişimi, takibi ve gebelik süresince yapılması gereken testler ve bir doğumun nasıl olması gerektiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından anne ve baba adaylarına aktarılacak.

Doğumun sağlıklı olabilmesi adına doğuma giden süreçteki 9 ay çok önemli olduğuna dikkat çeken Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, “Biz kursumuzda gebenin ve baba adayının, ona yardım edecek çevrenin ve çekirdek ailenin hazırlanmasını sağlıyoruz. Doğru bilgiyi vererek gebelikte meydana gelebilecek değişikliklere hazırlayarak gebelikte yapılacak testler hakkında bilgiler vererek endişesiz, huzurlu, neyin ne olduğunu bilen farkındalıklı bir gebelik geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ANNE HAMİLELİK DÖNEMİNDE BEBEĞİYLE KONUŞMALI

Hamilelik döneminde anne ile bebek arasındaki iletişimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, "Anne ve baba adayı bebeklerinin görmediği halde kendilerini duyan bir canlı olduğunu unutmamalıdır. Sanki karşılarında yetişkin bir birey varmış gibi onunla konuşmaları müzik dinletip hikaye okumaları çok önemli. Dolayısıyla gebelik sırasında sevgiye ekilmiş o tohumlar sevgi odaklı şefkatli bireyin ortaya çıkmasını sağlıyor. Doğumdan sonraki 3 yıl ve gebelik süreci bireyin şekillenmesi için en önemli dönem. Bebek için alışveriş yapılır. İstediğiniz renk kıyafeti istediğiniz zaman seçersiniz. Ama bu değerli dönemi eğer bebeğinizle iyi ve sevgi dolu ilişki kurmadan geçirirseniz bunun telafisi olmayacaktır. Anne adayının karnındaki bebeği ile konuşması için bir alete ihtiyacı olmayacaktır. İşini yaparken de konuşabilir. Onun için ayrı bir zamana ihtiyacı yok. Çalışırken bile konuşabilir. Onun için ayrı bir zamana ihtiyacı yok her an bebeği ile konuşabilir" tavsiyesinde bulundu.

BİLİNÇSİZ YAPILAN BİTKİSEL KARIŞIMLARA DİKKAT

Son dönemde anne adaylarının hem bitki hem de bitkisel yağlara yöneldiğini belirten Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, “Sonuçta bitkiler kimyasal etkiye sahip. Bilinçsiz şekilde yapılan karışımlar yarardan çok zarara neden oluyor. Bunun anne adayına doğru anlatılması gerekiyor. Anneler sütleri artması için özellikle bu tür bitkilere yönelebiliyorlar. Karışım bitkilerden uzak durmak gerekiyor. Hangi bitkinin hangi bünyeye ne yaptığını çok bilmiyoruz. Bitkiler çok masum değil. O nedenle bu uzmanı tarafından söylenenlere uymaları çok önemli. Emzirme ve sütün oranı annenin duygu durumu ve beslenmesi ile ilgili. Emzirme sadece bebeği doyurma değil. Bunun bir tekniği ve koşulları var. Anne ile bebek sakin bir yerde anne vücut ve zihnen rahat bir pozisyonda olmalıdır. Bu hem sütün gelmesini hem de psikolojik bağlılığın sağlanmasında çok önemli” ifadelerini kullandı.

6 aylık hamile olan anne adayı Nurgül Arslan hamilelik süreci hakkında, “Kendimi fazla yormamaya çalışıyorum. Yürüyüşler yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Tatlıdan uzak duruyorum. Hamur işlerinden uzak duruyorum. Bunun haricinde sağlıklı şekilde beslenmeye çalışıyorum. Abartmadan yemeye çalışıyorum. İlk gebeliğim olduğundan hiçbir şey bilmiyordum bu eğitimler ile bilinçlendim. Bizim için çok faydalı” dedi.

Kursun son haftası bebeğini kucağına aldığını anlatan Emine Deniz ise “Nasıl doğum yapacağımı, bebeğime nasıl bakacağımı burada öğrendim. Son hafta doğum yaptım. Bir kız bebeğim dünyaya geldi. Anne adaylarına tavsiyem doktor ile iletişimde olmaları, doktorun tavsiyelerini dinlemeleri” dedi. Eşine bu süreçte destek olduğunu belirten baba İlkay Deniz, “Bu kurs sayesinde çocuk sahibi olmanın sürecini yaşadık. Eşime destek olmayı öğrendim. Ebeveynler internetteki her şeye inanmasınlar ve bu tür kurslarla öğrensinler. Babaların da kesinlikle eğitimlere katılması önem taşıyor. Baba ve çocuk ilişkisi eşin psikolojisi de çok önemli” diye konuştu.