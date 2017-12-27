Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara ateş açıldı: 7 yaralı
Top oynayan çocuklara silahlı saldırı:...
CHP'li vekil hakkında soruşturma
CHP'li vekil hakkında soruşturma
BAE’li Bakan: Arap dünyası Ankara yada Tahran tarafından yönetilmeyecek
"Arap dünyasını Ankara yada Tahran...
Erdoğan: Özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz
Erdoğan: Beşar teröristtir, 1 milyon...

Anne adaylarına 'doğum valizi' önerisi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarına 'doğum valizi' hazırlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Öner, 'doğum valizi' sayesinde hamilelik sürecinin eksiksiz tamamlanacağını...

Anne adaylarına 'doğum valizi' önerisi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarına 'doğum valizi' hazırlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Öner, 'doğum valizi' sayesinde hamilelik sürecinin eksiksiz tamamlanacağını söyledi. 
Doç. Dr. Öner, anne ve baba adaylarının doğuma hazırlık süreçlerinde, son yıllarda farklılık yaşandığına dikkat çekti. Doç. Dr. Öner, bu durumun özellikle anne adaylarına motivasyon sağladığını belirterek, “Doğum gebelik süreci sonrasında bebeğin kucağa alınması ile yaşanan mutluluk ve tarif edilemez duyguların yaşandığı özel bir süreçtir. Bu özel anın eksiksiz geçirilmesi için önceden bazı hazırlıklar yapılıyor. Oda süslemeleri, misafirlere ikramlar, doğum anını ve sonrasını ölümsüzleştirmek için profesyonel fotoğraf çekimi ve anne adayının saç ve yüz bakımı konusunda da hazırlıklar yapılıyor. Bizler de bu sürece destek veriyoruz” diye konuştu. Anne ve baba adaylarının, doğum öncesi, 'doğum valizi' hazırlamasının önemini anlatan Doç. Dr. Öner, babaların da doğum sürecine katılmasının motivasyon sağladığını vurguladı.
Doç. Dr. Öner, "Doğum sonrası anne ile bebeğin ten teması da bebeğin anne ile uyumunu ve bağını artırmaktadır. Göbek kordonunun erken kesilmesi, yeni doğan bebeğin kordonundaki kan ve kök hücrelerinden faydalanmasını engellerken, geç kesilmesi ise yeni doğan sarılığını artırmaktadır. Yaptığımız doğum valizi önerisiyle de bu süreç eksiksiz tamamlanmaktadır” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,