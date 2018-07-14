Ankara’da ‘Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ kongresi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () -ANKARA’da ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası’ etkinlikleri kapsamında, ‘Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018’ kongresi düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongrede, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Üretim, Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği, Beslenme ve Diyetetik, Sağlıklı Yaşam ve Spor gibi birçok konular ele alındı. Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği üzerine açıklamalarda bulunan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, iklim değişikliğinin olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Menlik, daha sonra konuşmasına şöyle devam etti:

“İklim değişikliğinin özellikle 2030 yıllarında itibaren daha belirgin hissedeceğimizi düşünüyoruz. Bilim insanlarıyla birlikte yaptığımız çalışmalar bize böyle tehlikeli bir senaryo ortaya koydu. Tabi bu da gıda güvenliğini ve gıda güvencesini tehlike altına sokuyor. Çünkü gelecekte bilmediğimiz hem hayvansal hem bitkisel hastalık yükleriyle karşılaşabiliriz.”

‘BİRÇOK SORUNU DA EL BİRLİĞİYLE DAHA HIZLI ÇÖZEBİLECEĞİZ’

Menlik, gıda güvencesinin beslenmenin yeterliliği ve sürdürülebilirliğinden bahsedildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Eğer gıdayı üretemezsek, gıda güvencemizde risk altına girmiş olur. Dolayısıyla her platformda endüstrimizin bu noktadaki kaygılarını paylaşıyoruz. Sürekli işbirliği çağrısında bulunuyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde ve yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminden de bu anlamda beklentilerimiz oldukça yüksek. Umudumuz da oldukça yüksek. Politikalar daha sağlıklı belirlenecek. Politikalara eş güdümlü kurumlarımızda kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, çalışmalarına devam edecekler. Birçok sorunu da el birliğiyle daha hızlı çözebileceğiz.”

‘ARADA HİÇBİR FARK YOKTUR’

Kongreye katılan İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu da, Beslenme ve Diyetetik üzerine açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ve dünyada en çok karşılaşılan sorulardan nişasta bazlı şekerler ile pancar şekeri arasındaki farka değinen Elmacıoğlu, şöyle konuştu:

“Günümüzde pancar şekeri ile nişasta bazlı şekerler hiçbir koşulda bir farkı yoktur. Her ikisi de şekerdir ve 1 gramı 4 kalori verir. Nişasta bazlı şekerlere bakıldığında, bugünkü yeni yüksek teknoloji ile hidrolize edilerek elimizde son ürün olan şekerin varlığıdır. Pancar şekerinde de, pancar üretilip kendisi fabrikalarda işlendikten sonra ortaya çıkan sükroz, yani sofra şekeridir. Arada hiçbir fark yoktur.”

‘EKMEK TÜKETİMİ YARIYA İNMİŞ ANCAK OBEZİTE İKİ KATINA ÇIKMIŞTIR’

Elmacıoğlu, Türkiye’nin günlük enerji tüketimi içerisindeki şekerin yerinin yüzde 7 olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasında en doğru yüzde 10’luk bir tüketimdir. Türkiye hiç farkında olmadan Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiğinin yüzde 3’ün altında tüketmektedir. Türkiye Sağlık ve Beslenme Araştırmasına baktığımızda, insanların kırk sene önce tükettiği ekmek miktarının çok daha altına düştüğünü gösteren sonuçları biliyoruz. Bununla birlikte ekmek tüketimi yarıya inmiş ancak obezite iki katına çıkmıştır. Dolayısıyla şekerleri, birden bire kilo almanın ve obezitenin bir nedeni olarak göstermek gerçekten bugün ki dünyada kötü bir algının ve yanlış bilgilerin insanlar tarafından panik olarak karşılanmasıdır.”

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