Amerikan Hastanesi Dr. Daniel J. Siegel’ı ağırladı

Amerikan Hastanesi bünyesinde hizmet veren Code Lotus Mindfulness Merkezi, dünyaca ünlü yazar ve eğitimci Dr. Daniel J. Siegel’ı ağırladı. Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de düzenlenen “Farkındalığın Bilimi” başlıklı etkinlik kapsamında Türkiye’ye gelen Dr. Siegel, In our time together, we will be exploring the nature of the mind, how it is developing within relationships, how we can understand the role of training the mind in cultivating well-being and resilience, and what it means to become “present” and cultivate the kind of awareness that research has revealed promotes well-being in our bodies and our relationships. zihnin doğasını, ilişkiler içerisinde nasıl geliştiğini, iyilik halinin ve direncin geliştirilmesinde zihni eğitmenin rolünü nasıl anlayabileceğimizi ve “var” olmanın ne anlama geldiğini, bedenlerimizde ve ilişkilerimizde iyilik halini destekleyen araştırmanın ortaya koyduğu farkındalık türünü geliştirmenin ne demek olduğunu aktardı. Dr. Daniel Siegel, etkinlikte yaşam zincirinin meditasyon aracı olan “Farkındalık Çarkı”nı üç başlık altında katılımcılarla paylaştı.



İlk oturumda “Aware: Varlık Bilimi ve Uygulaması”, “Kişilerarası Nörobiyoloji ve Dr. Daniel J. Siegel’ın Farkındalık Meditasyon Çarkı'na Giriş” ve “Dr. Siegel’ın Yeni Çıkacak Olan Kitabı Aware’den Alıntıları” konuları ikinci oturumda ise “Bütün-Beyinli Çocuk: İçten Dışa Doğru Ebeveynlik” ele alındı. İkinci oturumda ebeveynler, bakıcılar ve çocuklarla çalışan terapistler için ilham verici bir sunum yapan Siegel, son oturumda “Kişilerarası Nörobiyoloji Işığında Bütün-Beyin Bakımı” ve “Beden-Zihin Uygulayıcıları için Eşsiz Bir Sunum” konularını ele aldı.



Kişilerarası Nörobiyoloji’yi disiplinler arası alanında zihni, enerji ve enformasyon akışını düzenleyen, gelişen, kendini örgütleyen, somutlaşmış ve ilişkisel bir süreç olarak tanımlayan



Dr. Daniel J. Siegel açılış konuşmasında şu bilgileri aktardı: “Bu tanım aklın bu yönünün hem içimizde hem de aramızda nasıl olduğunu ortaya koymakta ve sağlıklı bir aklın enerjinin bu içsel ve ilişkisel hareketlerini ve bilgi akışını bütünleşmeye doğru nasıl harekete geçirdiğini netleştirmemize yardımcı olmaktadır. Özörgütlenmeyi optimize eden entegrasyon, beynin sol ve sağ taraflarını, farkları kucaklamayan, onurlandıran ve şefkatli iletişimi bağlayan farklılaşmamış parçaların bağlantısıdır. Zihinsel yaşamlarımızı keşfederek yaşamlarımızda uyum yaratan sağlıklı bir entegrasyon akışına doğru hareket edebiliriz. Entegrasyona doğru yol almadığımız zaman hayatlarımız gibi karmaşık sistemler, bütünleştirici iyilik durumunun esnek uyumlu akışından ziyade, ya kaosa ya da katılığa doğru hareket eder. Entegrasyonu teşvik etmenin bir yolu Farkındalık Çarkı ile meditasyondur. Bu uygulamada, zihnin bilinenlerini metaforik merkezdeki bilinci, bilmenin kenarından ayırırken bilinci bütünleştiren ve aynı zamanda odaklanmış dikkat, açık farkındalık ve nazik niyetin yetiştirilmesiyle sağlığın hayatımıza getirilmesi için araştırmaya dayalı araştırma yollarının üç temelini de sağlar. Bu meditasyonu uygulama zihni, kavrayış ve duygunun kökleşmiş kalıplarından kurtarır ve günlük yaşamımızda daha geniş bir farkındalık duygusuyla ortaya çıkmanıza yardımcı olur.”



Farkındalık Bilimi- Meditasyonun etkililiğinin altında yatan bilime derinlemesine bakış; bu çalıştay izleyicilere “Dikkatin nereye gittiği, nöral sinyallerin nereye aktığı ve nöral bağlantının nerede büyüdüğü” prensibinin gücünden nasıl yararlanılacağını öğretecektir. Dikkati odaklamak, farkındalığı açmak ve nazik bir niyet geliştirmek için bir Farkındalık Çarkı uygulaması geliştirmenin beynin daha sağlıklı şekilde büyümesine ve yaşamınızda korku, endişe ve stresi azaltmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz. Yansıtıcı pratik deneyimine sahip olmanız veya deneyimli bir uygulayıcı olmanız fark etmeksizin, farkındalık bilimi, daha güçlü şekilde odaklanmanıza ve var olmanıza yardımcı olmanın yanı sıra yaşamın yolunuza çıkardığı günlük zorluklar ve stres karşısında daha enerjik ve duygusal olarak dirençli olmanıza da yardımcı olacaktır.



Bütün Beyinli Çocuk - Seminerimizin bu bölümünde, çocuk büyütmedeki heyecan verici yeni bir yaklaşım katılımlı tartışmalar, vaka örnekleri ve deneyimsel yoğun pratikler aracılığıyla keşfedilecektir. Ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, öğretmenler, çocuk gelişimi uzmanları ve çocukların büyümesine yardımcı olan diğerleri çocukların hayatlarında refahı/iyilik halini artırabilecek bilimsel temelli fikirler ve pratik becerilerle dolu bu öğrenme deneyimi bulacaklardır. Büyün beyinli çocuk yaklaşımı, zihnin önemli bir yönünün ve akıl sağlığının ana mekanizmasının tanımını sunarak, bakım verenlere en üst düzey sanat ve çocuk gelişimi bilimi sunar.



Dr. Daniel J. Siegel kimdir?



Dr. Daniel J. Siegel’ın karmaşık bilimsel kavramları herkes için heyecan verici ve erişilebilir kılmak için eşsiz bir yeteneği vardır. Dr. Siegel’ın sunumları akıl sağlığı profesyonelleri, nörobilimciler, şirket liderleri, eğitimciler, ebeveynler, kamu idarecileri, sağlık çalışanları, politikacılar, arabulucular, hakimler ve din adamları tarafından ilgiyle izlenmektedir.



Tayland Kralı, Papa II. John Paul, Dalai Lama, Google Üniversitesi ve Londra Kraliyet Sanat Derneği (RSA) için ders veren Dr. Siegel, lisans derecesini Harvard Üniversitesi'nden aldı ve lisansüstü tıp eğitimini UCLA'da pediatri ve çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatri eğitimiyle tamamladı. UCLA'da Ulusal Akıl Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nün üyesi olarak, bağlanma deneyimlerinin duyguları, davranışları, otobiyografik hafızaları ve anlatıları nasıl etkilediğine vurgu yaparak, aile etkileşimlerini inceledi.



Dr. Siegel UCLA Tıp Fakültesi'nde psikiyatri klinik profesörü ve UCLA'daki Fark Yaratan Araştırma Merkezi'nin kurucu direktörüdür. Ödüllü bir eğitimcidir, Amerikan Psikiyatri Derneği'nin seçkin bir üyesidir ve birçok fahri diploma sahibidir. Dr. Siegel, aynı zamanda insan ilişkilerinin ara yüzünü inceleyerek bireylerde, ailelerde ve toplumlarda zihnin gelişiminin nasıl geliştirilebileceğine odaklanan online eğitim ve kişisel seminerler sunan bir eğitim organizasyonu olan Mindsight Enstitüsü'nün icra direktörüdür.



New York Times’ın en çok satan eserlerinden Mind: A Journey to the Heart of Being Human (Akıl: İnsan Olmanın Merkezine Yolculuk), bedenimizden, başkalarıyla ve tüm dünyayla olan ilişkilerimizden ortaya çıkarak, zihnimizin derinliklerine bir keşif sunuyor



Yeni çıkacak kitabı Aware: The Science and Practice of Presence (Aware: Varlık Bilimi ve Uygulaması, Ağustos 2018), kişinin gündelik hayatında daha fazla odaklanma, huzur ve huzur için hayat değiştiren bir araç olan Farkındalık Çarkı’nda ustalaşması için pratik eğitim sağlayacaktır.



Dr. Daniel J. Siegel’ın ebeveynler için beş kitabı vardır. Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain (Beyin Fırtınası: Ergen Beyninin Gücü ve Amacı), Bütün-Beyinli Çocuk (The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind), Dramsız Disiplin (No-Drama Discipline: The Whole-Brain Way to Calm the Chaos and Nurture Your Child's Developing Mind) isimli kitapları New York Timesçok satanlarlistesine girmiştir. Diğer iki kitabı da The Yes Brain: How to Cultivate Courage, Curiosity, and Resilience in Your Child ve Parenting from the Inside Out: How a Deeper Self-Understanding Can Help You Raise Children Who Thrive’dır.



