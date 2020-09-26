Alzheimer hastalığı farkındalığı için el ele veriler

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Seçkin ve tıp fakültesi öğrencileri, pandemi nedeniyle bu yıl ‘Sanal Koşu’ olarak düzenlenen ve Alzheimer Farkındalık Haftası’na denk gelen İstanbul Yarı Maratonu’na katılarak Belgrad Ormanı’nın bol oksijenli ortamında Alzheimer hastaları için koştu. Sanal koşu her koşucunun kendi parkurunu ve koşu saatini kendisinin belirleyebildiği bir etkinlik. Böylece koşucuların aynı parkura yığılması ve pandeminin gerektirdiği sosyal mesafenin de ihlal edilmesi engellenmiş oluyor.

Yakın akrabası Alzheimer hastası olan öğrenci de koştu

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Seçkin, İstanbul Yarı Maratonu Sanal Koşu etkinliği ile ilgili olarak “Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilen bu etkinlikte hem sporun beyin sağlığı için önemini vurgulamak hem de ülkemizdeki Alzheimer hastaları için farkındalık oluşturarak Türkiye Alzheimer Derneği’nin yönlendirmesi ile hastalarımıza destek olmak istedik” diye konuştu. Dr. Seçkin, farkındalık koşusunu sonraki yıllarda da sürdüreceklerini özellikle belirtti. Gelecekte, daha yaygın görülecek Alzheimer hastalığı için bugünden bir etkinliğe katılmanın kendileri de çok mutlu ettiğini belirten Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, bu koşu ile Alzheimer hastaları için bağış topladıklarını da belirttiler. Koşucular arasında yakın akrabasının ileri derecede Alzheimer hastası olduğunu belirten tıp fakültesi öğrencisi Mehmet Utku Özbek “Hastalığın belirtilerini ve yol açtığı durumları kendisiyle her konuştuğumda daha da anlıyor ve durumun ciddiyetini kavrıyorum. Bu yüzden böyle bir etkinlikte bulunmak ve farkındalık yaratmak benim için ayrıca anlamlıydı” dedi. Osman Yüksel Koşar ise “Belki çoğumuzun gündeminde olmayan Alzheimer hastalığı, bu vesile ile bireysel gündemimize de geldi” dedi.

“Doğada vakit geçirmenin önemini hatırladım”

Koşuya katılan öğrenciler de çoğu için yeni bir deneyim olan etkinlik hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaştı. “Böyle bir koşuya katılmak benim için yeni bir deneyimdi” diye söze başlayan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ezgi Bülbül, şöyle devam etti:

“Bu deneyimi Dünya Alzheimer Günü adına gerçekleştirmek ise çok anlamlıydı. Farkındalık yaratmak ve bağış toplamak için pandemi koşullarında enerjimizi ve zamanımızı en güzel şekilde kullandığımızı düşünüyorum. Tıp fakültesi öğrencisi olarak doğayla ve sporla vakit geçirmenin önemini tekrardan hatırladım. Sporun düşündüğümüzün çok ötesinde hem strese hem de nörodejeneratif (sinir hücrelerinde ilerleyici hasara yol açan) hastalıklara karşı büyük bir rolü var. Umarım sporun yerini hayatlarımızda artırırız ve seneye de benzer bir etkinlikle yine aynı günde bir araya geliriz.”

“Bağış da topladık”

Sanal koşuda yerini alan 4. sınıf öğrencisi Ömer Orhun da “Bu sene Dünya Alzheimer Günü ve İstanbul Sanal Maratonu’nun aynı zamanda olması fırsatını kaçırmadık ve Belgrad Ormanı’nda çağımızın önemli hastalıklarından Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına hareket ettik. Koşu, yürüyüş ve diğer kardiyovasküler egzersizler Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahip. Sporun bu yönüyle de öneminin altının çizilmesi bir tıp fakültesi öğrencisi olarak benim için çok önemli. Acıbadem Tıp Fakültesi’nde okuyan diğer arkadaşlarımla beraber bu konuda hareket etmek çok güzeldi. Umarım gelecek senelerde de bu etkinliği devam ettiririz” diye konuştu.

“Bu ilacı eczanede bulamazsınız ama...”

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Mustafa Seçkin, ülkemizde yaşayan 600 binin üzerinde Alzheimer hastası ve Alzheimer hastalığı riski taşıyan 60 yaş üzerindeki binlerce kişiye günümüzde verilebilecek en önemli desteklerden birinin farkındalık yaratmak olduğuna vurgu yaptı. Düzenli fiziksel egzersizin Alzheimer hastalığından korunmada ve sağlıklı bilişsel yaşlanmadaki önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Ü. Mustafa Seçkin, şunları söyledi:

“Fiziksel egzersiz sırasında beyin için koruyucu olan ve hücresel tamir mekanizmalarını aktive eden hormon, protein ve benzeri maddeler salgılanıyor. Hem klinik çalışmalar hem de hayvan deneyleri ile bu maddelerin Alzheimer hastalığından korunmadaki doğrudan etkisi gösterildi. Eğer bu maddeleri bir ilaç haline getirebilseydik büyük olasılıkla dünyanın en çok talep edilen ve en değerli ilacı olacaktı. Böyle bir ilaç, eczanelerde henüz satılmıyor ama spor kıyafetlerinizi giyip Belgrad Ormanı gibi bol oksijenli ortamlarda egzersiz yaparak bu ilacı ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Ancak ilerleyen yaşla beraber oluşabilecek sakatlanma risklerini önlemek için egzersiz programlarının nöroloji hekimi kontrolünde oluşturulması gerekiyor.”