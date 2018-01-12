Alzheimer'den korunmak için ne yenilmeli?

Son 50 yılda Alzheimer hastalığının görülme sıklığı beklenenden 2 kat daha fazla olmuştur. Alzheimer dünyada ölüm sebeplerine bakıldığında, 7. sırada yer alıyor. Yaş ve genetik etmenlerle bağlantılı bir hastalık olarak seyreder fakat beslenme gibi değiştirebilir faktörlerden de etkilenebiliyor. Nutrition İstanbul Diyetisyeni Merve Doyranlı, beslenme ile bu hastalıktan korunma yollarını anlattı. ​​

Diyetisyen Doyranlı, “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, inme gibi birçok hastalık riskini azaltmaktadır. Sağlıklı beslenme aynı zamanda demans (bunama) gibi beyin kaynaklı problemleri de önleyebilmektedir,” dedi.

“Sağlıklı beslenme tercihleri, sadece genel sağlığınızı olumlu etkilemez. Uzun dönemde besleyici gıdalarla beslenme aynı zamanda beyin fonksiyonlarını ve hafızayı da güçlendirir, “diyen Doyranlı, Alzheimer hastalığı için 7 kilit noktayı sizlerle paylaştı.

Alzheimer yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir. Bir hastalıktır. Uzmanlara göre 2050 yılında Alzheimer’ın dünya çapında 3 kat daha artacağı öngörülmektedir. Alzheimer Birliği’ne göre hastaların uzun dönemli tedavi masrafları yıllık yaklaşık 41,000$’ı bulmaktadır.

İşte Diyetisyen Merve Doyranlı’dan Alzheimer’den korunmak için 7 kilit nokta;

Doymuş yağ ve trans yağ alımını en aza indir!

Doymuş yağlar; genellikler et, süt ürünleri ve hindistancevizi ve palm yağı gibi yağlarda oldukça fazla miktarda bulunur. Trans yağlar ise paketli, kızartılmış, pastane ürünleri ve birçok abur-cubur atıştırmalığın içinde bulunur. Beyin sağlığı için, bu tarz gıdaların tüketimini minimize etmekte yarar vardır.

Bitkisel kaynaklı gıdalara daha fazla yer aç!

Hayvansal kaynaklı gıdaların yerine; sebzeler, tam tahıllar, kuru baklagiller ve meyvelere daha fazla yer açın. Bitkisel kaynaklı gıdalar beslenmenizin temelini oluştursun.

Günde 15 mg E vitamini gıdalardan al!

E vitamini takviyeler yerine gıdalardan alınmalıdır. E vitamini deposu gıdalar; yağlı tohumlar, kuru yemişler, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllardır. Günlük alınması önerilen E vitamini miktarı 15 mg’dır. Örneğin 1 avuç çiğ kuruyemişten bu miktarı rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

B12 vitamini!

B12 takviyesini hekim kontrolünde, günlük almanız gereken miktarı mutlaka almalısınız. (Yetişkinler için günde 2.4 mcg.) Kan B12 seviyenizi düzenli aralıklarla kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin.

Demir ve bakır içeren vitaminlerden kaçının.

Bu tarz takviyeleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bildirin. Doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda önerdiği miktarda kullanmaya özen gösterin.

Alüminyum içermeyen ürünler kullan!

Pişirme kapları, kabartma tozları gibi ürünler alüminyum içerir. Alüminyumun da Alzheimer’da rol aldığı bilinmektedir. Alüminyum içermeyen ürünler kullanın.

Haftada en az 120 dakika aktif ol.

Haftada 3 gün 40 dakikalık hızlı tempolu yürüyüş ile 120 dakikalık hedefinizi tutturabilirsiniz.

Tüm bunların yanında bulmaca çözmek, gazete okumak, dil öğrenmek gibi beyin egzersizleri yapmak ve günlük en az 7 saat kaliteli uyku, Alzheimer’ı önleyen diğer aktivitelerdendir.

Diyetisyen Merve Doyranlı, hastalığa yakalanmadan önce önlemler alarak kişilerin yaşam kalitesi düşmeden ve binlerce liralık sağlık harcamalarına mal olmadan atlatılabileceğini de belirtti.