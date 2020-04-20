Alerji konusunda bilgilendirici 50 video

Sabancı Vakfı’nın Hibe Programları kapsamında desteklediği Alerji ile Yaşam Derneği, özellikle çocuklar için hayati risk oluşturabilecek ölçüde ağır bir tehdit olan alerji konusunda ebeveynleri ve çocukların bakımından sorumlu olan tüm yetişkinleri bilgilendirmek üzere 50 video hazırladı. Alerji ile Yaşam Derneği alerjiyle ilgili güncel, güvenilir ve kapsamlı bilgilere ulaşarak ailelerin kendilerini bu konuda eğitebilecekleri Alerji ile Yaşam Akademisi platformunda bilgilendirici videolar sunuyor. Bu videolarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin uzman doktorlarının görüşlerine yer veriliyor. Alerji ile Yaşam Akademisi’ni ziyaret edenler, alerji risk testine de katılarak çocuklarında bir alerjik hastalık riskinin söz konusu olup olmadığı sorusuna da yanıt bularak tedavi için harekete geçme sürecini hızlandırıyor.

Güncel ve güvenilir içerik ihtiyacı karşılanıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk alerji ve immünoloji uzmanları, çocuk gastroenteroloji uzmanları, hemşireler, psikologlar ve diyetisyenlerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan videolarda alerji konusunda en güncel ve güvenilir bilgiler yer alıyor. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, Doç. Dr. Ayça Kıykım, Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer, Uzm. Dr. Sezin Aydemir, Diyetisyen Pelin Karaboğa, Uzm. Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, Hemşire İlkay Balaban ve Hemşire Ulviye Muştu’nun anlatımlarıyla solunum yolu, deri, besin, ilaç alerjileri, alerjik bebek ve çocukların bakımı ve beslenmesi, alerjinin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri, medikal cihaz kullanımları gibi en çok merak edilen konularda detaylı bilgiler paylaşılıyor. Tüm videolara https://alerjiakademisi. alerjidernegi.org.tr adresi üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

Videolarda Türk İşaret Dili çevirisi de bulunuyor

Tümünde Türk İşaret Dili çevirisi olması ile Türkiye’de bir ilk olan videolarda uzman anlatımlarının farklı görsellerle desteklenmesi, eğitimlerin erişilebilirliğini ve verimliliğini artırıyor. Sitede yer alan değerlendirme testini başarıyla tamamlayanlar mezuniyet belgesi alabiliyor.