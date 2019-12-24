beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Akraba evliliği Yalçın kardeşleri tıp literatürüne soktu

MUŞ'un Varto ilçesinde yaşayan, aynı zamanda kuzen olan Filiz ve Emrullah Yalçın çiftinin 4 çocuğundan 3'ünde, önce işitme engeli, ardından genetik bir hastalık olan Akdeniz anemisi (talasemi) ortaya çıktı. Mayıs ayında ise yaşları...

SAĞLIK 24.12.2019, 12:24
Akraba evliliği Yalçın kardeşleri tıp literatürüne soktu
MUŞ'un Varto ilçesinde yaşayan, aynı zamanda kuzen olan Filiz ve Emrullah Yalçın çiftinin 4 çocuğundan 3'ünde, önce işitme engeli, ardından genetik bir hastalık olan Akdeniz anemisi (talasemi) ortaya çıktı. Mayıs ayında ise yaşları 6 ile 15 arasında değişen kardeşlerin tümüne, yine genetik geçişli olabilen kalpte ritim bozukluğu hastalığı, 'Uzun QT sendromu' teşhisi kondu. Kardeşlerden birinde ilaç tedavisine başlandı, üçüne ise aynı hafta içinde koruma amaçlı şok verici kalp pili olarak bilinen ICD cihazı takıldı. Doktorları, bu durumun tıp literatüründe çok nadir görüldüğünü söyledi.
TALASEMİ HASTALIĞI, RİSKİ ARTIRMIŞTI
Yalçın kardeşlerin ritim bozukluğu tedavisini gerçekleştiren İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Ergül, "Çocuklar hem Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majör hastası, hem işitme engelli, hem de uzun QT sendromu dediğimiz kalpte ritim bozukluğu vardı. Tıp literatüründe çok nadir görülen bir durumdur bu. Talasemi hastası oldukları için operasyonları biraz riskliydi, çünkü sürekli kan nakli olmaları gerekiyordu. Ancak her üçünde de operasyonları başarıyla gerçekleştirdik ve ICD cihazlarını taktık. Önlerinde uzun bir ömür var" dedi.
'DOKTORLAR UYARDI AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ'
Halasının oğlu ile evlendikten sonra ilk çocuğu Aynur’u dünyaya getiren Filiz Yalçın, "Aynur en büyüğü, 15 yaşında. Meryem 13 yaşında, Rabia Naz, o evde 9 yaşında; en küçüğümüz Muhammed de 6 yaşında. Önce Aynur’da talasemi majör çıktı. Doktorlar bir daha çocuk yapmayın onda da talesemi olabilir dedi. Ama iş işten geçmişti, ikinci çocuğumuz Meryem'e hamileydim. Arkasından yine hamile kaldım, Rabia Naz dünyaya geldi, ama o sağlıklıydı. Ne işitme engeli, ne de talasemi vardı onda. Biz de sağlıklı olur umuduyla dördüncü çocuğumuzu yaptık ve Muhammed doğdu. İşitme engeli üçünde de doğuştan. Hepsinde kalp hastalığı olduğu ise Mayıs ayında ortaya çıktı" dedi.
İŞARET DİLİ ÖĞRENMELERİ GEREKLİ AMA VARTO’DA BU İMKAN YOK
Aşçılık yapan baba Emrullah Yalçın ise, "İlk başta Erzurum'a gittik. Araştırma Hastanesi'ndeki doktor bizi Ümraniye’ye gönderdi. Orada genetik testler yapıldı ve birkaç ay sonra buraya yönlendirdiler. Çocuklar okula gidiyor ama çok başarılı olamıyorlar. Çünkü işitme engelleri var. Üçüncü çocuğumuz Rabia Naz’da kalp ritim bozukluğu dışında hiçbir sorun yok. Ama Muhammed, Aynur ve Meryem’de hem talasemi, hem işitme engeli, hem de ritim bozukluğu var. Aynur ve Muhammed işitme cihazı ile biraz duyuyor. Meryem hiç duymuyor. İşaret dili öğrenmeleri gerekli. Varto’da böyle bir imkanımız yok maalesef. Rabia Naz da kalp hastalığı için şimdilik ilaç tedavisi görüyor. Bir süre sonra ona da kalp pili takılacağı söylendi" diye konuştu.
HEPSİ DE GENETİK GEÇİŞLİ HASTALIKLAR
Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Ergül, Yalçın kardeşlerin kendilerine uzun QT sendromu tanısıyla geldiğini anlatarak, "Tabii aynı zamanda talasemi majör hastasıydı üçü de. Üstelik bir de sinirsel işitme kaybı vardı. Uzun QT sendromu genetik olarak anne babadan aktarılan, ama bazen de ilk defa o hastada karşımıza çıkabilen, hayatı tehdit eden bir ritim bozukluğu türü. Bu hastalarda QT değeri çok uzun olduğunda, koruma amaçlı şok verici kalp pili veya ICD diye bildiğimiz bir cihazın takılması öneriliyor. Biz de hastalarımızda bu işlemi yaptık. Aynur ve Meryem’e anjiyo yardımıyla girişimsel bir işlem gerçekleştirerek cihazı cilt altına yerleştirdik. Muhammed henüz küçük olduğu için cerrah arkadaşlarımız onun ameliyatını gerçekleştirdi ve açık ameliyatla pil yerleştirildi. Talasemi major hastası oldukları için sürekli kan transfüzyonu gerekiyordu. Biraz riskleri vardı, ama çok şükür sorunsuz bir şekilde tedavilerini sağladık" ifadelerini kullandı.
BAYILMA OLDUĞU İÇİN EPİLEPSİ İLE KARIŞTIRILIYOR
Uzun QT sendromunun her 2 bin kişide bir görülebilen ve sık rastlanan bir kalp ritmi bozukluğu olduğuna değinen Doç. Dr. Ergül, "Çoğu hasta teşhis almadan yaşıyor. Çünkü bir kısmı yeni doğan döneminde ortaya çıksa da bir kısmı çok ileri yaşlarda semptom verebiliyor. Bazen ilk semptom, ani ölüm bile olabiliyor. Bayılma, bu hastalığın en önemli belirtilerinden. Korku anında, koşarken, egzersiz sırasında bayılması olan kişilerin mutlaka detaylı bir kardiyoloji muayenesinden geçmesi gerekiyor. Bazı hastalar bu bayılmalar nedeniyle yıllarca epilepsi tedavisi görüyor. Buna rağmen bayılmalar geçmeyince bize geliyorlar, epilepsi ilaçlarına rağmen neden devam ediyor diye. Biz daha sonra EKG ve genetik tanı ile teşhisi kesinleştiriyoruz. Spora katılım sırasında mutlaka 12 kanallı EGK çekilerek düzeltilmiş QT değeri dediğimiz aralıkların ölçülmesi gerekli" diye konuştu.
ANİ SPORCU ÖLÜMLERİNİN EN SIK NEDENİ
Ani sporcu ölümlerinde de sıklıkla uzun QT sendromunun yol açtığına işaret eden Doç. Dr. Ergül, şu uyarılarda bulundu:
"Ani sporcu ölümlerine neden olan kalp hastalıkları içinde iki büyük grup var. Biri kalp kası hastalıklarından, yine bizim de çocukluk çağında rastlayabildiğimiz hipertrofik kardiyomiyopati. Diğeri de genetik aritmiler dediğimiz iyon kanalı hastalıkları. İşte uzun QT sendromu, bu grup içerisinde ani sporcu ölümlerine neden olan en sık rastladığımız kalp hastalığı. Çoğu vaka, çocukluk ve genç erişkinlik döneminde belirti veriyor. Bu yaşlarda spora katılım öncesi iyi bir EKG değerlendirmesi, iyi bir öykü alınması çok önemli.”

Yorumlar (0)
11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10