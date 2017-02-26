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Akdağ: Memnuniyeti yüzde 80'e çıkaracağız

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, TÜİK'in 2015 yılında yaptığı araştırmasında sağlıktaki memnuniyet oranının yüzde 72 olarak belirlendiğini,  dün açıklanan 2016 rakamının 75.5'e çıktığını söyledi. Akdağ hedeflerinin yüzde...

Akdağ: Memnuniyeti yüzde 80'e çıkaracağız
SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, TÜİK'in 2015 yılında yaptığı araştırmasında sağlıktaki memnuniyet oranının yüzde 72 olarak belirlendiğini,  dün açıklanan 2016 rakamının 75.5'e çıktığını söyledi. Akdağ hedeflerinin yüzde 80 olduğunu belirtti.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısına Bakan Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik katıldı. Bakan Akdağ, Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkın sağlık hizmetlerine ulaşması ve bu hizmetleri kaliteli alması için ciddi hamleler yaptıklarını söyledi. Akdağ, TÜİK'in 2015 yılında yaptığı sağlık hizmetlerinden memnuniyet araştırmasında bu oranın yüzde 72 olarak belirlendiğini, dün açıklanan 2016 rakamının ise yüzde 75.5 olduğunu vurguladı. Sağlık hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 80'e ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akdağ, şöyle dedi:
"Bir taraftan dönüşüm programımızın yeni döneminin gereklerini yerine getirirken, öbür taraftan da bu stratejinin bütün illerimizde hayata geçmesini sağlamak icap ediyor. Ankara'da planlar yapmakla, bir takım programlar belirlemekle, sahada bunları hayata geçirmek aynı şey değil. Mutlaka ne olup bittiğini yakından takip etmek, bir taraftan sahayı beslemek, öbür taraftan sahadan beslenmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın dönüşüm programı ile alakalı oluşturduğu aslında dünyaya da örnek teşkil eden çok önemli bir uygulaması var, sahayı yani şehirlerimizdeki çalışmaları saha koordinatörlerimizle takip ediyoruz. Saha koordinatörlerimiz kendi şehirlerinde, kendi bölgelerinde çalışıp, bize geri besleme yapıyorlar, böylece bir taraftan uygulamalarımızı gerçekleştirirken, bir taraftan ad yeni şeyler öğrenerek, bunları yaygınlaştırma imkanına sahip oluyoruz." 
Son 14 yılda Türkiye'nin bu kadar mesafe almasının doğru politikalarla, bu politikaların yakından takip edilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Bakan Akdağ şunları söyledi:
"Önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapılacak olan referandumda aslında bütün bu hızlı yürüyüşü hem devam ettirebilmek hem de bu hızlı yürüyüşü bir uzun koşuya dönüştürerek, Türkiyeyi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak hamleleri hızla atmaktır. Bir siyasi yapı, herhangi bir kurumsal yapı ne kadar sade, basit, farklı basamaklardan azade ise işler o kadar hızlı yürür. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir sistem olarak, yeni bir hükümet sistemi olarak böyle bir sistemin peşindeyiz. İnanıyorum ki önümüzdeki iki ay içinde Türkiye böyle bir sisteme kavuşacak ve biz o özlediğimiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine böylece süratle koşarak çıkmak için hamlelerimizi devam ettireceğiz."

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