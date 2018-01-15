Akciğerleri sönen Özlem için kampanya başlatıldı

Erol AKKIR/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle akciğerleri sönen Özlem Yıldırım'ın (16), 'yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonuyla solunum yolu temizleme sistemi' cihazına ihtiyacı var. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için valilik izniyle 'Özlem'e nefes alın' yardım kampanyası başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Yıldırım ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü Özlem Yıldırım, 14 yaşına kadar kardeşleri gibi normal bir yaşam sürdü. Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi Özlem, büyüdükçe aldığı her nefes bir bıçak gibi göğsüne saplanmaya başladı. Geçen yıl rahatsızlığı fark edilen Özlem, önce Uşak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde, Özlem'in akciğerlerinin tamamen kapandığı belirlendi. Buradan önce İzmir- Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özlem, 3 ay kontrol altında tutulduktan sonra Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 2 kez ağır atak geçirerek yoğun bakıma alınan Özlem, tedavisinin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Kısa süre sonra yeniden fenalaşan Özlem Yıldırım, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'ne, oradan da Isparta'da özel bir hastaneye gönderildi. Burada 20 gün uyutulan Özlem, ardından İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne sevk edildi. Genç kız, buradaki tedaviye yanıt verdi ve yeniden hayata tutunmayı başardı.

İKİ AKCİĞERİ DE SÖNDÜ

Her geçen gün durumu ağırlaşan, zamanla iki akciğeri de söndüğü için oksijen makinesi olmadan nefes alamayan Özlem Yıldırım, bu nedenle hastane ve evi arasında sürekli gelip gitmeye başladı. Evinde manuel pompayla nefes alan genç kız, yorulduğu zaman ölümle burun buruna geliyor. Özlem'in rahat nefes alması için 'yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonuyla solunum yolu temizleme sistemi' cihazına ihtiyacı var.

'ÖLECEK MİYİM KORKUSUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için cihazı alamadıklarını anlatan Özlem Yıldırım, "Cihaz, 53 bin 184 lira. Oksijen makinesini alabilirsek daha rahat nefes alabileceğim. Nefes almam cihaza bağlı. Bu makine sayesinde daha iyi nefes alabilirim. Böylelikle hastanelerin yoğun bakım servislerinde daha az vakit geçireceğim. 'Ölecek miyim' korkusuyla yaşamak istemiyorum" diye konuştu.

Hemşire olmak isteyen Özlem Yıldırım'ın yardım çığlığını duyan hayırseverler, Antalya Yardım Gönüllüleri Platformu Temsilcisi Halit Mert'e ulaştı. Mert'in girişimiyle Afyonkarahisar Valiliği'nin izniyle, 7 Kasım 2017'de 'Özlem'e Nefes Alın' adıyla yardım kampanyası başlatıldı. Özlem Yıldırım'ın babası Nazmi Öztürk adına Afyonkarahisar- Hocalar ilçesinde Ziraat Bankası'nda açılan '0001 001956337089235004' IBAN no'lu hesaba cihaz alımı için 31 bin 784 TL yatırıldı. Kalan 21 bin 400 TL için yardımseverlerin desteği bekleniyor.



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