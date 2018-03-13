Akciğerinden kabak çekirdeği çıktı

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da 2 yaşındaki Muhammed Hüseyin Çiftçi'nin yerken akciğerine kaçan kabak çekirdeği, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Diyarbakır'da oturan Ebedin Çiftçi'nin oğlu Muhammed Hüseyin, 2 ay önce, evde, yemek istediği kabak çekirdeği boğazına kaçtı. Olayın ardından öksürmeye başlayan, nefes darlığı çeken Muhammed Hüseyin Çiftçi, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Minik Muhammed Hüseyin ilaçlarını kullandı, ama öksürük geçmedi. Farklı hastanelere götürülen Muhammed Hüseyin, bronşit ve zatürre tedavisi gördü. Ancak küçük çocuğnu sağlığında bir iyileşme görülmeyince aile bu kez de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları polikliğine başvurdu. Muhammed Hüseyin Çiftçi'nin yapılan bronkoskopide, akciğerinde kabak çekirdiği olduğu tespit edildi. Çekirdek, yapılan başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Yaşananları anlatan baba Ebedin Çiftçi, "Öksürük şurupları, antibiyotikler ve nefes açıcı buharlar verildi, ama çocuğumuzun öksürüğü kesilmedi. Muhammed'in hastaneye yatışı yapıldı. Bronşit ve zatürre tedavisi gördü. Ama öksürük sürekli arttı, artık nefes almakta zorlanıyordu. Üniversite hastaneleri Çocuk Göğüs Hastalıklarına başvurduk. Dr. Şen tarafından yapılan bronkoskopide oğlumun sağ taraf akciğerinde kabak çekirdeği tespit edildi ve göğüs cerrahisi ekibi ile başarılı bir operasyonla çekirdeklerin çıkarıldı. Dr. Velat Şen ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen ise "Polikliniğimize başvuran hastanın öyküsünü ayrıntılı bir şekilde sorguladığımızda hastanın yaklaşık iki ay önce kabak çekirdeği yerken boğazına takıldığını sonrasında çok öksürüp ve kustuğunu öğrendik. Çocuk hastaların kendilerini ifade edememeleri, ailenin de kusarak çocuklarının çekirdekleri çıkardığını düşünmesi ve de akciğer filminde belirgin bulgular olmaması nedeniyle yabancı cisim aspirasyonu anlaşılamamış. Hastanemizde akciğerleri kamera aracılığı ile görüntülememizi sağlayan pediatrik fleksible bronkoskopi cihazımız mevcut. Hastaya bronkoskopi işlemini yaptık ve hastanın sağ akciğer bronş dallarında saptadığımız çekirdekleri göğüs cerrahi ekibimiz ile çıkardık. Hastanın akciğerindeki yabancı cisim çıkarıldıktan sonra şikayetleri giderek azaldı. Hastamız gecikmiş tanılı bir yabancı cisim aspirasyonuna maruz kaldığından hastamızı bir süre hastanede medikal tedavi ile takip ettik ve sonrasında tam şifa ile taburcu ettik" diye konuştu.

ANNELERİ UYARDI

Annelerin. çocukları kuruyemiş yerken çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şen, "Özellikle fındık, çekirdek, fıstık gibi kuruyemişler en sık aspire edilen gıdalardır. Bazı hastalar direkt hava yollarına yabancı bir cisim kaçması hikayesi ile gelirler. Ama hastaların önemli bir kısmında böyle bir hikaye olmaz ve tekrarlayan, ya da düzelmeyen öksürük, hırıltı, nefes darlığı, tekrarlayan bronşit ya da zatürre şikayetleri ile gelebilirler. Ne yazık ki yabancı cisim aspirasyonu olan çocukların üçte bir kadarı geç tanı almaktadır. Yabancı bir cismin nefes yollarına kaçması, çocuğun hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Yabancı cisim aspirasyonunun en sık olduğu yaş grubu 1 ile 3 yaş arası çocuklardır. Bu yaş grubuna sahip ebeveynlerin tedaviye rağmen uzun süre devam eden öksürük, hırıltı ve nefes darlığı şikayetlerinde çocuk göğüs hastalıkları bölümüne müracaat etmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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