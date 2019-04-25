Ailelere kızamık aşısı uyarısı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - DÜNYA Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kızamık vakasının Avrupa'da üç katına çıktığını duyurmasıyla, uzmanlardan ailelere çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları konusunda uyarı geldi.

Medical Park Antalya Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ünsal Oktay, DSÖ verilerine göre Türkiye ve Rusya'nın da aralarında olduğu 53 ülkeyi kapsayan Avrupa ülkelerinde kızamık vakalarının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Verilere göre son bir yılda hasta oranlarının 3 katına çıktığının tespit edildiğini belirten Dr. Oktay, aileleri kızamık aşısı yaptırması konusunda uyardı.

Dr. Oktay, kızamığın özellikle ilkbahar ve kış sonu döneminde yüksek ateşle ortaya çıktığını, döküntülerle karakterize bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi. Bulaşmanın genellikle ağız ve burun boşluğundaki solunumla olduğunu anlatan Dr. Ünsal Oktay, kızamık virüslerinin havada 2 saate kadar canlı kaldığını belirtti. Bu yüzden okul, kreş gibi toplu yaşam alanlarındaki çocukların risk altında olduğunu vurgulayan Dr. Oktay, “Yüksek ateş vücutta kırgınlık gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Gözlerde kızarma, sulanma, öksürük, yan taraflarında beyaz noktacıklar görülebiliyor. Sonrasında baş ve üst boyun bölgesinden göğse doğru yayılan küçük kırmızı döküntülerle başlıyor. Virüse maruz kaldıktan sonra yaklaşık bir hafta 10 günlük dönemde vücutta artış gösteriyor ve daha sonra bulaşıcı hastalıklı dönemi başlıyor. Aslında kendini sınırlayan viral bir hastalık ama tabi ki bazı komplikasyonları olabiliyor. Bazen özellikle akciğer enfeksiyonu, nadir de olsa beyin zarı tutulumu, beyin tutulumu görülebiliyor. Tedavisi ateş düşürücü ve takiple oluyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın da kendi aşı protokolünde var ve aşılama yapılabiliyor. Aşılama yaparsak ciddi problem olacak bir durum gözükmüyor" diye konuştu.

'KIZAMIK ÖNLENEBİLEN BİR HASTALIKTIR'

Kızamıktan korunmanın aslında çok basit olduğunu anlatan Dr. Ünsal Oktay, özellikle bebeklerin 12'nci ayında kızamık, kabakulak, kızamıkçık gibi 3 aşının bir anda yapılabildiğini anlattı. Kızamık aşısının tek doz yapılmadığını belirten Dr. Oktay, “12 ayda bir doz, ilkokul birinci sınıf döneminde yani 5-6 yaş grubunda ikinci dozu yapılıyor. Yaklaşık yüzde 99'larda bağışıklık düzeyi bırakıyor. Bu yüzden kızamık önlenebilir bir hastalıktır ve aşı yaptırma dışında da yapabileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Onun için her çocuğun aşılanması gerekiyor. Ayrıca kızamık geçiren kişilerin, hastalığa ömür boyu bağışıklığı vardır" dedi. Kızamık geçiren çocukların hijyen sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ünsal Oktay, ellerin sık sık yıkanıp, ağza ve göze götürülmemesi gerektiğini, 2-3 gün toplu yaşam alanlarından uzak tutulması gerektiğini söyledi.

'ÇİÇEK HASTALIĞI GİBİ DÜNYADAN SİLİNEBİLİRDİ'

Kızamığın Türkiye'de veya dünyada silinmeyecek bir hastalık olmadığını anlatan Dr. Ünsal Oktay, “Aslında yakın dönemde yüzde 85 düzeyinde ciddi bir bağışıklık oluşmuştu. Ama aşı üzerine oluşturulan sosyal medyadaki kötü propagandalar sonucu çocuklarına aşı yaptırmayan aileler olabiliyor. Bu yüzde 85'leri, yüzde 95'lere taşıyabilseydik belki de bir dönem çiçek hastalığı dünyadan silindiyse kızamık mikrobu da tamamen silinmiş olacaktı" diye konuştu.

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