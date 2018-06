Aileler, sorularına ebeveyn okulunda cevap bulacak

MEDİCANA Bursa Hastanesi ve Sur Yapı Marka AVM işbirliği ile anne babalar için içeriği tamamen uzman doktorlar tarafından oluşturulan A’dan Z’ye eğitim programı başlıyor.Çocuk gelişimi, sağlığı ve ebeveynlik ile ilgili konularda destek olmayı hedeflediklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, “Ebeveyn Okulu, ailelerin tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkezi yatırımlarından biri Sur Yapı Marka AVM ile böyle güzel bir proje içerisinde bulunmaktan çok mutluyuz. 30 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Sur Yapı AVM birinci katta yapılacak olan eğitim programının ilk günü Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme ile ilgili merak edilenler hastanemizin Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli tarafından cevaplandırılacak. Ardından Çocuklarda Yeme Sorunları ile ilgili konuda ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bünyamin Teymuroğlu bilgilerini aileler ile paylaşacak. Seminerin sonunda ise söz alacak olan Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak çocuklarda yeme psikolojisi ile ilgili bir bilgilendirme gerçekleştirecek. Ebeveyn Okulu projesi her ay düzenli olarak devam edecek. Bir yıl boyunca sürecek olan projede Teknoloji Bağımlılığı, Çocuğun Hayatında Oyunun Önemi, Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuklarda Okul Kaygısı, Gebelikte Doğru Beslenme, Çocuklarda Alt Islatma Problemi, Çocuklarda Disiplin gibi önemli konularda bilgiler verilecek” dedi.NEDEN EBEVEYN OKULU?Medicana Bursa Hastanesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ise şu ifadelere yer verildi:"Ebeveyn olmak çok derin bir mesele; içgüdülerimiz, doğru bildiklerimiz, geçmişimizden getirdiklerimiz ve hayallerimiz… Ebeveynlik rolü kişilerin bir ömür boyu asla vazgeçemeyecekleri ve bırakamayacakları bir roldür. Bütün anne ve babalar çocuklarının sağlıklı ve mutlu yaşamalarını, en iyi koşullarda büyümelerini isterler. Ancak, çoğu zaman çocuk yetiştirme sürecinde bunu nasıl başarabileceklerini ve bu amaca hangi yöntemlerle ulaşacaklarını bilemezler. Anne-baba olmak aslında öğrenilen bir süreçtir. Bu süreçte elbette ki anne ve babaları bekleyen bazı dönemeçler, zorluklar olacaktır. Bu zorlu zamanlarda anne babaların bazı kararlar alması ve belli başlı bazı tutumlar sergilemesi gerekebilir ama bazen de ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Günümüzde iyi ve yeterli ebeveyn olma hali her geçen gün daha fazla sorgulanmaktadır. Ebeveynler, yüklenilen gereklilikler sebebiyle fazlasıyla yıpranmaktadır. Halbuki, işin özü ise ne çok karmaşıktır, ne de fazla basit. Ebeveynlik kişiye özgüdür ve tek bir kuralı ve yöntemi yoktur. Hepimiz ebeveyn olma becerilerimizi geliştirmek için farklı yöntemlerden fayda sağlamaya çalışırız. Önemli olan ebeveyn olma sürecinde kendi doğallığımızı kaybetmeden çocuklarımızla ilişki kurabilmemizdir. Ancak doğallığını koruyabilen anne ve babalar çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, onlara koşulsuz sevgi ile yaklaşabilirler. Son zamanlarda ulaşılabilir bilgi kaynaklarının fazlalığı bilgi kirliliğine yol açıp, doğru bilgiye ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu durum ebeveyn olmaya dair pek çok soruyu ve dolayısı ile bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bizler ebeveyn olarak çocuklarımızı yetiştirme sürecinde çoğu zaman doğru yolda olup olmadığımızı bilmek isteriz. Kendi yaşadığımız tecrübeleri, zorlandığımız konuları ve bazen de bu süreçte üstesinden geldiğimiz sorunları birbirimizle paylaşmak biz ebeveynlere yardımcı olabilir. Tam da bu sebeplerle hem çocuk gelişimi ve ebeveynlik ile ilgili aklınıza takılan konuları konuşmayı hem de çocuklarımızın sağlığı ile ilgili merak ettiklerimizi doğrusuyla yanlışıyla gözden geçirmeyi hedefliyoruz"

FOTOĞRAFLI