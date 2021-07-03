Aile Hekimlerine 'Basına Konuşma' yasağı!

Aile hekimlerinin sosyal medya paylaşımı yapması, demeç vermesi yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne göre sosyal medya paylaşımı yapan hekime 50 ceza puanı kesilecek, basına üç kez izinsiz konuşan işsiz bırakılacak.

Yeni aile hekimliği sözleşmesinde, doktorların izinsiz basına demeç verme ve sosyal medya aracılığıyla bilgi paylaşımları, ihtar ve sözleşmenin feshine kadar gidecek cezalandırma getirecek.

Sözleşmenin iptal edilmesi gerektiğini belirten aile hekimleri, “Hekimler sussun, gerçekler bilinmesin sözleşmesidir bu. Haklarımız için eylemlerimize ve basına demeç vermeye devam edeceğiz. Kabul etmiyoruz, her türlü hukuki yollara başvuracağız” diyerek tepki gösterdiler.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, aile hekimi Dr. Recep Yılmaz Koç, tepkilere neden olan yönetmelikle ilgili olarak “Başımızda Demokles’in kılıcı gibi duran bir yönetmelik. Aile hekimleri koronavirüs döneminde aile sağlığı merkezindeki aksaklıkları, problemleri dile getirince, aşı sorunlarını anlatınca, bakanlığı eleştirince sanırım böyle bir yönetmelikle sesleri kısılmak istendi. Şimdi bunları konuşursa aile hekimleri sözleşme feshi ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Yönetmeliğe karşı TTB olarak da İstanbul Tabip Odası olarak da davalar açacağız. Hukuk mücadelemiz sürecek. Arka arkaya eylemler yapabiliriz, arkasından iş bırakmaya kadar gidilebilir, saha çok tepkili.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu tarafından yapılan açıklamada ise “Yayımlanan ücret yönetmeliği değil, baskı, ceza ve ücret ödememe yönetmeliğidir. İş güvencemizi ortadan kaldıran yönetmeliği kabul etmiyoruz” denildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise “AHEF olarak bu yönetmeliği asla kabul etmiyoruz ve her maddesine dava açacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

3 kez izinsiz konuşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne göre görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, tweet atan aile hekimine 50 ceza puanı kesilecek, basına üç kez izinsiz konuşan aile hekiminin sözleşmesi yenilenmeyecek.