Aile Hekimlerinden Bakan Koca'ya 'Yönlendirme' tepkisi!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından twitter üzerinden yapılan bazı yönlendirmeler eleştirildi. Bakan’ın tweetlerinde sürekli Aile Hekimlerine yönlendirme yapmak yerine filyasyon ekiplerine yönlendirmesinin daha doğru olacağı belirtildi.

AHEF tarafından Yapılan açıklamada; “Pandemide vaka sayıları artıyor ve artık sağlık çalışanları alınamayan önlemlerden ve bu işin yürütülememesinden yorgun ve stresli… Sağlık Bakanı Koca’nın, kendi çıkardıkları mevzuatı bilmeden, sahada yaşadığımız sorunlardan bihaber yaptığı açıklamalar sorunları daha da artırıyor.

Bakan Fahrettin Koca Covid-19 vaka temaslılarına Twitter üzerinden yaptığı bazı çağrılarda, kendilerine ulaşılamadığı takdirde Aile Hekimlerinin aranmasını belirtti. İlçe Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan filyasyon ekipleri, görev tanımları gereği vakaları, temaslıları raporlamak ve bildirmekle yetkilidir. Filyasyon ekiplerinin yaptığı işlerin Aile Hekimlerine atfedilmesi anlamsızdır. Mevzuat açıktır. “Filyasyon ekipleri aramazsa, vatandaş aile hekimini arasın” demek çözüm değildir. Filyasyon ekiplerinin kontrol ve koordine merkezi Aile Sağlığı Merkezleri değildir. Kişinin kendisinin yetkililere ulaşmasıyla Aile Hekiminin ulaşması arasında bir fark yoktur. Bu gibi yönlendirmeler yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip temaslıların Aile Sağlığı Merkezlerine gelmelerine ve bulaş zincirini arttırmaya neden olmaktadır.

Sağlık Bakanı’nın Aile Hekimlerine olan tutumu ve ilgisizliği, pandeminin başından beri Twitter üzerinden yaptığı mevzuat dışı yönlendirmelerle kalmamıştır.

Vaat edilen ek ödemeler 8 aydır yapılmamış ancak sürekli televizyon kanallarıyla, medyayla halkta bu ödemeleri aldığımıza dair algı oluşturulmuştur. Üstelik Covid-19 hastalığına yakalanıp rapor alan arkadaşlarımızın da maaşlarında kesinti yapılmıştır. Covid-19 meslek hastalığı sayılmamış, Vefat eden sağlık çalışanlarına şehit unvanı verilmemiştir.

Bunlara rağmen, Aile Hekimleri günde 70-80 hastaya poliklinik hizmeti vermeye, bebek, çocuk, gebe izlemlerini yapmaya devam ediyor. Esnek çalışma sistemi uygulanmıyor. Bu iş yüküyle birlikte günde 50-60 hastanın telefon görüşmesini yapmak, sorularına cevap üretmek mümkün değildir. Aile hekimliği sisteminde her gün yeni bir iş yükü yaratmaya yönelik atılan bu adımlar aile sağlığı merkezlerinin işleyişinin bilinmediğinin göstergesidir.

Sayın Bakan’a onlarca kez seslendiğimiz gibi sesleniyoruz. Size yön veren bürokratlarınızın yanlış yönlendirmelerini bir kenara bırakın ilgili sivil toplum teşkilatlarını dinleyin. Onların fikirleri ile bu pandemiyi daha sağlıklı yönetebilirsiniz.”