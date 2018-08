Aile Hekimleri Federasyonu'ndan Giresun'daki doktor için can güvenliği talebi

GİRESUN’da Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, kentte yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili konuştu. Dr. Uzun, olay sonrası açığa alınan hekimin kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ettiğini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep ettiklerini söyledi.Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.AHEF'TEN AÇIKLAMAOlayla ilişkin, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca başlatılan idari soruşturmalar kapsamında görevlendirilen 3 müfettiş, Giresun'a gelerek, çalışma başlatırken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun da, yaşananlarla ilgili Giresun Gazeteciler Derneğinde basın toplantısı düzenledi.Olayda hayatını kaybeden Yusuf Topal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Uzun, açığa alınan hekimin görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep ettiklerini belirtti. Olayda meslektaşlarının görmediği bir hastaya reçete tanzim etmeyerek kurallara uygun hareket ettiğini savunan Uzun, “Meslektaşımız usulsüz isteklerde bulunan vatandaşımızı doğru bilgilendirerek, mevzuatlara uygun davranmıştır. Meslektaşımızın hiç bir suçu olmadığı halde ve sadece belirlenen kuralları uygulaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınması doğru değildir. Yapılan bu işlemi doğru bulmuyoruz. Bu uygulama sadece aile hekimlerini değil, tüm sağlık çalışanlarını huzursuz etmiştir. Bu haksız uygulamanın bir an önce telafi edilerek, meslektaşımızın görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

