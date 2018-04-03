"Ağız kanseri en çok erkeklerde görülüyor”

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Büyükçekmece Hastanesi’nden Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Selin Gaş, az bilenen kanser türünün nedeni, belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Gaş, dünyada ağız kanserinin erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

TEŞHİSİ ZOR, HIZLI YAYILAN BİR HASTALIK; AĞIZ KANSERİ

Belli başlı kanser türlerinin yanı sıra çok sık duyulmayan kanser türleri olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gaş, "Bunların başında ağız kanseri geliyor. Bu tür genellikle orta yaş ve üzerinde görülüyor. Kötü ağız hijyeni, sigara ve alkol kullanımı ile ilişkilendirilen bir hastalık. Baş ve boyun bölgesinden en çok görülen ikinci kanser türü. Fakat hala bazı ağız kanseri türlerinin nedeni bilinmiyor. Ağız kanseri diğer kanserler kadar yaygın olmadığı gibi teşhisi kolay değil. Hastalar genelde geç fark ediyor bu yüzden de tedavide yüz güldürücü sonuçlar almak daha zor oluyor. Ağız kanseri, tüm kanserler içinde yüzde 5-7’lik kısmı oluşturuyor” dedi.

DİŞ DÖKÜLMESİ VE AĞIZ KOKUSU KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi ağız kanserinde de erken teşhisin önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Gaş, "Genellikle, dil, dudak, ağız tabanı, diş eti, gırtlak, bademcik ve ya tükürük bezlerinin arkasında görülen lezyonlar ağız kanseri belirtisi olabilir. 3 hafta boyunca iyileşmeyen lezyonlara dikkat edilmeli. Hasta, ağız içerisinde 3 hafta ve üzerindeki bir süreçte geçmemiş bir lezyon fark ederse, aft olarak nitelendirilen ufak bir lezyon bile kısa sürede şekil ve boyut değiştiriyorsa, kanama varsa, şüphe duyulmalı ve derhal diş hekimine başvurulmalı. Ağız kanseri her zaman belirti göstermeye bilir ama ilerledikçe ağız kokusu ve diş dökülmeleriyle kendini gösterir” diye konuştu.

“AĞIZ KANSERİ SİNSİ BİR HASTALIK, BELLİ ETMEDEN İLERLİYOR”

“Ağız kanseri, sinsi bir hastalık, hiç ağrı yapmadan, hastayı rahatsız etmeden kısa süre içerisinde yayılabiliyor. Hasta şikâyet duymadığı için hekime de başvurma ihtiyacı duymuyor” diyen Yrd. Doç. Dr. Gaş, tedavinin de kanserin türüne göre belirlendiğini söyledi ve ekledi: “Tedavisi türüne, yayılımına göre değişiyor. İlerlediyse radyasyon tedavisi ile lezyon küçültülüyor ve cerrahi operasyonla alınıyor. Cerrahi operasyondan sonra kanserin türüne göre tekrar radyasyon tedavisine devam edilebilir. Kanser erken teşhis edilirse ve yayılmadan müdahale edilirse, önce cerrahi operasyon yapılır ve radyasyon tedavisi uygulanabilir ya da hekimler cerrahi operasyonla yetinebilir.”

AĞIZ KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Kanserin ilerlemesi durumunda hastanın hayatını kaybetme ihtimalinin ağırlık kazandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Gaş, "İlerlemiş ağız kanseri vakalarında sağ kalım oranı ne yazık ki çok düşük bu nedenle de herkese, hasta olmadan 6 ayda bir düzenli diş muayenesi öneriyoruz. İlerleyen kanser vakalarında, cerrahi operasyon da farklı oluyor ve hasta fonksiyonel olarak ya da estetik olarak sıkıntılı bir sonuç doğurabiliyor” dedi.

“AĞIZ KANSERİ EN ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR”

Alkol ve sigara kullanımının tüm kanser türlerinde olduğu gibi ağız kanserinde de başı çeken nedenler olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Gaş, “Ağız kanseri erkeklerde kadınlardan daha sık görülen bir hastalık. Alkol ve sigara elbette önemli bir faktör ama sosyo ekonomik yapının düşük olduğu Hindistan’da mesela farklı otların çiğnenmesine bağlı olarak ağız kanseri çok sık görülen bir hastalık. Bu da gösteriyor ki ağız mukozasına zarar veren şeyler ağız kanserine davetiye çıkarıyor, hatta iyi huylu tümörü kötü huyluya çevirebiliyor” diye konuştu.

"SICAK ÇAY AĞIZ KANSERİ YAPABİLİR"

“Sıcak şeylerin tüketimi de ağız mukozasına zarar verdiğinden ağız kanserine neden olarak gösterilebilir. Hatta Doğu Anadolu Bölgesi’nde mesela sıcak çay ve çorba tüketimine bağlı olarak ağız kanseri görülme sıklığı oldukça fazla” diyen Yrd. Doç. Dr. Gaş, “Beslenme alışkanlıklarının ağız kanseriyle doğrudan bir ilişkisi var. Nedeni bilmediğimiz kanser türü de çok fazla. Hiç sigara içmeyen birinde de ağız kanseri görülebiliyor, bunun nedeni çok fazla sigara tüketilen bir ortamda uzun süre bulunması da olabilir” dedi.

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