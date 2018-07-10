Ağabeyi kas hastalığından ölen Mert ilik nakli bekliyor

GAZİANTEP'te, geçen yıl 16 yaşındaki çocuklarını kas erimesi hastalığından kaybeden Bayram ailesi, ilik kanserine yakalanan 11 yaşındaki çocukları Mert için uygun donör arıyor.

Gaziantep'te, 5 çocukları bulunan Zumeyra- Faysal Bayram çiftinin büyük oğulları Ümit, geçen yıl 16 yaşındayken kas erime hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Ailenin acısı dinmeden bu kez 11 yaşındaki Mert'e ilik kanseri teşhisi konuldu. Mert'e uygun ilik bulmak için aile ve akrabaları seferber oldu, ancak donör bulunamadı. Faysal Bayram'ın, hamallık yaparak geçindirmeye çalıştığı aile, küçük Mert'e ilik nakli için bağış bekliyor.

Çocuklarına 8 ay önce de ilik kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen anne Zümeyra Bayram, Ümit'i kaybettiğini ama Mert'i kaybetmek istemediğini belirterek şöyle dedi:

"Sürekli Ankara'ya gidip geliyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Aileden ve akrabalardan Mert'e uygun bir ilik bulunamadı. Bir an önce bulunması lazım. 5 çocuğum vardı en büyük çocuğum Ümit kas hastalığına yakalandı ve geçen sene vefat etti. Maddi durumumuz olmadığından dolayı büyük oğlumuzu hastanelere götürme imkanımız olmadı ve kaybettik. Mert'i de kaybetmek istemiyoruz. Doktorlar iliğin bir an önce bulunması gerektiğini söylüyor. Sürekli öksürüyor, yemeğine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sürekli yanımda uyutuyorum. Burnu gece olsun gündüz olsun kanıyor. Sürekli birimizin yanında olması lazım. Dışarı çıkması şu anda yasak."

Kötü bir durumda olduğunu ve kendini kötü hissettiğini ifade eden Mert Bayram ise "Annemin yanında yatıyorum. Nefes darlığım oluyor, geceleri sürekli öksürüyorum. Fazla dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımla oynayamıyorum. Artık ben de normal bir insan olmak istiyorum. Hastalığım geçsin istiyorum. Bana yardım elinin uzatılmasın bekliyorum" diye konuştu.



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