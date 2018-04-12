Afrin'in sağlığı Türk hekimlerine emanet 

ANKARA, () - SAĞLIK Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı sonrası teröristlerden arındırılan Afrin ve güvenliği sağlanan kırsal alanda sağlık hizmeti vermeye başladı.

Zeytindalı Harekatı'nın sonlanmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı ekipleri, bölgeye gidip yerinde incelemelerde bulunarak, sağlık hizmetleri planlaması yaptı. Buna göre, Afrin'de 1 hastane, 1 Mobil Sağlık Aracı ve 1 Mobil Sağlık Tırı ile 9 Nisan 2018 tarihinden itibaren sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Afrin'de verilen sağlık hizmeti kapsamında 8'i hekim olmak üzere toplam 25 personel görev yapıyor.

24 saat esasına göre hizmet verecek sağlık personelinin 3 günde bir nöbet gelecek şekilde çalışması öngörüldü. Bu nedenle 1 aylık süreçte toplam 58 personelin görevlendirilmesi yapılacak. Afrin Hastanesi'nde 1'i acil servis, 2'si poliklinikte görevli uzman hekim ve diğer sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekibimiz tarafından ilk iki günde 22 hastanın muayenesi ve tedavi planlaması yapılarak ilaçları verildi.

2'si hekim, 5 personelimizin görev aldığı Afrin'deki Mobil Sağlık Tırımızda ise aynı süreçte 119 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Cinderes'deki Mobil Sağlık Aracımızda ise 1 hekim, 1 sağlık çalışanı ve şoför görev yapıyor. Ekibimiz ilk iki günde 160 hastanın muayenesini gerçekleştirerek ilaçlarını verdi. Bölgede 9-10 Nisan tarihleri arasında toplam 301 hastanın muayene ve tedavisi yapıldı.

Sağlık hizmetleri kapsamında, bölgede 6 sağlık personelinin görev yaptığı 2 ekipli ambulans da konuşlandırıldı.