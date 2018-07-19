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Afrika'da 1 milyon kişiye katarakt ameliyatı

ANKARA () - SAĞLIK Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) ile birlikte, Afrika’da 1 milyon kişiye katarakt ameliyatı yaptıracak, 10 milyon adet de gözlük dağıtacak. Sağlık Bakanlığı’nın...

Afrika'da 1 milyon kişiye katarakt ameliyatı

ANKARA () - SAĞLIK Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) ile birlikte, Afrika’da 1 milyon kişiye katarakt ameliyatı yaptıracak, 10 milyon adet de gözlük dağıtacak.

Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, önlenebilir körlükle mücadele için oluşturulan girişim tarafından, (Önlenebilir Körlükle Mücadele İttifakı AFAB) 2008-2015 yılları arasında Benin, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Cibuti, Gine, Mali ve Nijer’de 50 bin kişiye katarakt ameliyatı yaptırıldı.
Projenin önümüzdeki 5 yıllık dönemde daha da genişletilmesi amacıyla, IDB ve ISFD temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bakanlığımızın davetlisi olarak, ülkemize geldi. IDB Bölge Direktörü Saleh Jelassi, SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç’ın gerçekleştirdiği çalışma toplantısında, söz konusu projeye yönelik sivil toplum kuruluşları ile protokol imzalanması kararlaştırıldı. 

Sağlığa erişim konusunda sıkıntılar yaşayan Müslüman Afrika halklarını kapsayan 12 ülkede, katarakt ameliyatları yapılması, göz taramaları gerçekleştirilmesi ve ücretsiz gözlük dağıtılması planlandı. Geçici Körlüğün Önlenmesi Projesini İslam Kalkınma Bankası finanse edecek. 
Proje kapsamında, Sağlık Bakanlığı, yetişmiş sağlık insan gücü potansiyelini geliştirmek için, proje ülkelerinden her yıl 100 sağlık çalışanına yönelik eğitim programları düzenleyecek. Belirlenen sağlık eğitim programları, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleştirilecek. 

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