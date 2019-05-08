Adana'da kasaplara hijyen uyarısı

ADANA Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Şehmus Alparslan, sakatat ürünleri ile çiğ kırmızı etin birlikte satılmasının hijyen açısından riskler oluşturduğunu belirterek, bunun insan sağlığını etkileyebileceği uyarısında bulundu. Alparslan, kasaplar çarşısı esnafının hijyenik şartlarda çalışması gerektiğini söyleyerek denetimlerin düzenli ve sık olması konusunda yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Adana Gıda Mühendisleri Odası'nda açıklamalarda bulunan Alparslan, kırmızı eti tüketirken etin hijyenik şartlarda kesilmiş olmasının önemine vurgu yaptı. Alparslan, bu şekilde kesilmeyen etlerin insan sağlığına zararları olduğunu belirtti. Etin sağlıklı olup olmadığının anlaşılabilmesi için ahırdan itibaren hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Alparslan, "Etin güvenilir olup olmadığını en baştan yani ahırdan başlayarak anlayabiliriz. Ahırda sağlıklı hayvan ile başlayan sürecin sağlıklı kesim, sağlıklı parçalama, sağlıklı sunum ve sağlıklı tüketim ile devam etmesi lazım. Bu sürecin en önemli halkalarından olan ahır ve kesimhane evresinden sonra gelen parçalama ve sunum bölümüdür. Parçalama tesisleri Tarım Bakanlığı tarafından onaylı olmak şartıyla ele alınan tesisler. Denetimler, ruhsatlandırmalar ve belgelendirmeler bu çerçevede yapılıyor. Hijyenik bir ortam olması öncelikler arasında" diye konuştu.

SAKATAT İLE ÇİĞ ET YAN YANA OLMAZ

Adana Kasaplar Çarşısı’nın belirtilen hijyenik şartlara uygun olmadığını da ifade eden Alparslan, bu sorunun çözümü için yerel yönetimlerin halk sağlığı için denetimlerini sıklaştırması gerektiğini belirtti. Adana’da sakatat tüketiminin yoğun olduğunu ve hemen hemen her kasapta bu ürünlerin çiğ kırmız etle yan yana satışa sunulduğunu kaydeden Alparslan, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerin bu konuya yaklaşımı çok önemli. Biz kasap esnafımızın hiçbir şekilde mağdur olmasını istemeyiz. İnsan sağlığını direk etkileyen bir sektör olduğu için uyarılarda bulunuyoruz. Ayrı bir özen ve etik anlayışı bulundurmaları gerekiyor. Yerel yönetimlerin kasap esnafımız mağdur etmeden bu sektördeki ihmallere ve yanlışlara neşter vurması gerekiyor. İnanıyorum ki yerel yöneticilerimiz bu konuları öncelikle ele alacaktır. Sakatat tüketimi özellikle bölgemizde yaygın tüketiliyor. Ancak sakatatın çiğ etle teması riskli bir durumdur. Bundan dolayı birlikte satılmamalı ve muhafaza edilmemelidir."



FOTOĞRAFLI