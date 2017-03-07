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Adana'da kalp hastalığı tedavisinde dünyada bir ilk (2)

LİTERATÜRDE YOK Prof. Dr. Demirtaş, operasyonlarının şimdiye kadar literatürde bulunmadığını bu uygulama ile hastanın bypass ameliyatı olmasına da gerek kalmadığını belirtirken, işlemin tıbbi tanımını şöyle yaptı: "Kalp kalınlaşması...

Adana'da kalp hastalığı tedavisinde dünyada bir ilk (2)

LİTERATÜRDE YOK
Prof. Dr. Demirtaş, operasyonlarının şimdiye kadar literatürde bulunmadığını bu uygulama ile hastanın bypass ameliyatı olmasına da gerek kalmadığını belirtirken, işlemin tıbbi tanımını şöyle yaptı:
"Kalp kalınlaşması (hipertrofik obsyriktif kardiyomyopati) ve sol koroner arter (sol inen arter-lad) ciddi darlığı birlikteliği olan hastanın alkolle inceltme (alkol ablasyonu) işleminden sonra eş zamanlı olarak sol koronerdeki ciddi darlığa, literaturdekinden farklı olarak tekrar koroner darlığı olasılığını azalmak için ilaç salınımlı stent başarı ile uygulandı. Literatürde kaplı veya çıplak stent uygulandığı için erken daralma, veya kaplı stentlerde hem incelme işlemi başarısız olmuş hem de koroner arter çabuk daralmış. İlk kez gerçekleştirilen uyguladığımız bu bu işlem ise, alkol ablasyonu ile birlikte sol koroner darlığa ilk ilaçlı stent uygulamasıdır. Belli büyük merkezlerde bu işlemler ayrı ayrı yapılmış ala ikisi bir arada başarılı olmamış. En başarılı uygulama Japonya'da bir merkezde olmuş, ama damar daralması sonradan önlenememiş. Şimdi biz bu nedenle ilginç bir uygulamayı dünyada ilk olarak ekibimiz ile birlikte yapmış olduk."

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