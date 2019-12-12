istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

“Acı biber, havlıcan ve zencefil vücudu ısıtıyor”

İSTANBUL, ()-Kış aylarının gelmesi ile birlikte vucut bağışıklığını güçlendirmek, ısısını arttıracak besinleri tüketmek önemli hale geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, acı biber, havlıcan ve taze zencefilin vücut ısısını...

SAĞLIK 12.12.2019, 11:11
“Acı biber, havlıcan ve zencefil vücudu ısıtıyor”

İSTANBUL, ()-Kış aylarının gelmesi ile birlikte vucut bağışıklığını güçlendirmek, ısısını arttıracak besinleri tüketmek önemli hale geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, acı biber, havlıcan ve taze zencefilin vücut ısısını yükseltmede çok etkili besinler olduğuna dikkat çekti. Şen, zencefilin içindeki curcumin adı verilen etken maddenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. 

“BİR BARDAK SICAK SUYA EKLEYİP İÇİN”

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlardan ve soğuk algınlıklarından korunmak için doğal beslenme yöntemleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. Medical Park Fatih Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan da vücut ısısını yükselten besinler ve özellikleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı:

"KÖK SEBZELERİ SİNDİRİRKEN VUCUT ISISI ARTAR"

“Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Böylece vücut ısısı artar. Tarçın kan şekerini dengeler, lif içeriği de yüksek olan tarçın vücut ısımızı artırır, tatlı isteğimizi azaltır. Bağışıklığımızı güçlendiren zencefil vücut ısımızı artırır. Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura ve yeşil çaya zencefil veya havlıcanı ince kıyıp 1’er çay kaşığı ekleyip 5 dakika bekletip tüketebilirsiniz. Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sisteminizi uyararak ısı üretimini artırır. Zerdeçal içindeki curcumin etken maddesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ısımızı artırır. Acı biber içerisindeki kapsaisinle metabolizma hızını dolayısıyla vücut ısısını artırır. Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır. İçerisindeki kateşinler sayesinde güçlü antioksidan olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızımızı hem de vücut ısımızı artırmış oluruz.”

“DEMİR EKSİKLİĞİNE PEKMEZ, YUMURTA VE CEVİZ”

Demir eksikliği olan kişilerin daha fazla üşüdüğünü belirten Diyetisyen Şan, kırmızı et, beyaz et, kuru meyveler, pekmez, kurubaklagiller, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem gibi) ile bu eksikliği giderebileceğimizi söyledi. Süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin besinlerin, demirden zengin besinlerden 1-1,5 saat önce veya sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, “Havaların soğuması hem fiziki hem de ruhsal durumumuzu etkiler. Soğuk havalarda ısınma ihtiyacımızı karşılamak ve artan stresi azaltmak için genelde karbonhidrat ve yağlı gıdalara yöneliriz. Fiziksel aktiviteler azalır, gecelerin uzamasıyla akşam abur cubur tüketimi artar. Abur cubur tüketimini azaltmak için yeme sıklığı ve saat düzenine çok dikkat edilmelidir. Uzun süren açlıkta, kan şekeri düzensizliğine bağlı olarak tatlı ve karbonhidratlı gıda tüketimi artar. Kan şekerini dengede tutmak için öğün aralarını 3 saat arayla ayarlayarak böylece geç saatlerde atıştırma oranımızı engellemiş oluruz” diye konuştu.
“HURMA, YABAN MERSİNİ TATLI YEME İSTEĞİNİ AZALTIR”
Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, kışın yenebilecek sağlıklı atıştırmalarla ilgili olarak da şu önerileri verdi: “Az şekerli kabak, ayva veya elma tatlısı gibi tatlılar tüketilebilir, az yağlı süt veya yoğurda taze veya kuru meyve ile karışımlar yapılabilir, sıcak ve yağsız sütün içine bol tarçın katarak tüketilebilir, asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, sade soda, meyve çayları içilebilir. Günde 10 adet kavrulmamış fındık, kavrulmamış badem veya 2-3 tam ceviz tüketilebilir. Kuru yemiş yerine yağsız patlatılmış 1 su bardağı mısır veya en fazla 5 kestane yenilebilir. Hurma, yaban mersini kurusu, kuru üzüm gibi meyveler tatlı isteğimizi azaltacaktır.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:41
Güneş 08:13
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9