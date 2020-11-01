ABD'li uzmandan ezber bozan koronavirüs açıklaması

ABD Maryland Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Başkanı Farideh Sultan Mohammadi, koronavirüs pandemisiyle ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu. Mohammadi "1.Korona virüsü ile aylarca veya yıllarca yaşayabiliriz. Bunu inkar etmeyelim veya paniklemeyelim. Hayatımızı boşa harcamayalım. Bu gerçekle yaşamayı öğrenelim." dedi. İşte ABD Maryland Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Başkanı Farideh Sultan Mohammadi'nin açıklamaları:

1. Korona virüsü ile aylarca veya yıllarca yaşayabiliriz. Bunu inkar etmeyelim veya paniklemeyelim. Hayatımızı boşa harcamayalım. Bu gerçekle yaşamayı öğrenelim.

2. Maskenin aşırı kapatılması ve Eldiven takmak yanlıştır

3. Elleri sıkça yıkamak ve İki metrelik fiziksel mesafe, sizi korumanın en iyi yoludur.

4. Evde kroner hastanız yoksa artık ev yüzeylerini dezenfekte etmenize gerek yok.

5. Süper market alışverişi vb. Ürünlerin paketlenmesi, benzin istasyonları, alışveriş arabaları ve ATM'ler enfeksiyona neden olmaz. Ellerinizi yıkayın ve her zamanki gibi yaşayın.

6. Corona virüsü bir gıda enfeksiyonu değildir. Hastalık, grip gibi enfeksiyon damlacıklarıyla ilişkilidir. Yiyecek siparişi vererek corona transferinin kesin bir riski yoktur.

7.Pek çok alerji ve viral enfeksiyonla koku alma duyunuzu kaybedebilirsiniz. Bu, yalnızca koronavirüsün spesifik olmayan bir semptomudur.

8. Eve gelince hemen kıyafetinizi değiştirip duş almanıza gerek yoktur.

9. Corona virüsü havada asılı kalmaz. Bu, yakın temas gerektiren bir solunum damlası enfeksiyonudur.

10. Fiziksel mesafenizi koruyarak parklarda güzel vakit geçirebilirsiniz.

11. Corona virüsüne karşı antibakteriyel sabun değil normal sabun kullanılması yeterlidir. Bu bir virüs, bakteri değil.

12. Yemek siparişleriniz için endişelenmenize gerek yok. Ama isterseniz mikrodalgada ısıtabilirsiniz.

13.Corona virüsünü ayakkabılarınızla eve getirme şansı, günde iki kez yıldırım çarpması gibidir! 20 yıldır virüslere karşı çalışıyorum.

14. Sirke, şeker kamışı ve zencefil alarak virüsten korunamazsınız! Bunlar bağışıklık içindir, tedavi değil.

15. Uzun süre maske takmak nefes alıp vermenizi ve oksijen seviyenizi olumsuz etkileyecektir. Sadece kalabalığın içinde maske takın.

16. Eldiven takmak da kötü bir fikirdir; Virüs eldivenlerde birikebilir ve yüze dokunarak kolayca bulaşabilir. Ellerini düzenli olarak yıkamak daha iyidir.

17. Her zaman steril bir ortamda kalarak güvenlik zayıflatılır. Bağışıklığı artıran yiyecekler yeseniz bile, lütfen düzenli olarak parka ve plaja gidin. Vücudun bağışıklığı, evde oturup kızarmış, baharatlı, şekerli yiyecek ve içecekleri yemeden değil, patojenlere maruz kaldıkça artar. Corona virüsüyle yaşamayı öğrenmeliyiz.

18. Bilinçli olarak rahatlamaları için bu mesajı arkadaşlarınıza gönderin.

* Yüz maskesinin tehlikeleri *

a)Maske sınırlı bir süre kullanılmalıdır. Uzun süre takarsanız: *

1. Kandaki oksijeni azaltır. *

2. Beyne oksijen arzı azalır. *

3. Zayıf hissediyorsun. *

4- Ölüme yol açabilir. *

Tavsiye

Pek çok insanın arabalarında maske kullandığını görüyorum. Bu cehalettir.

b) Evde kullanmayın. *

c) Yalnızca kalabalık bir yerde bir veya daha fazla kişiyle yakın temas halindeyken kullanın.

d)Uzun süredir karantinadayken kullanımını azaltın. *

* Güvende kalmak için*

İzole hastanelerde kullanılan ilaçlar:

1. C Vitamini 1000 *

2. E Vitamini (E) *

3. (10-11) saatten itibaren 15-20 dakika güneşte oturun. *

4. Günde biryumurta tüketin

5. En az 7-8 saat dinlen / uyu

6. Günlük 1,5 litre su iç

7. Tüm öğünler sıcak olmalıdır (soğuk değil). *

* Corona virüsünün pH değerinin 5,5 ile 8,5 arasında değiştiğini unutmayın *

* Bu nedenle virüsten kurtulmak için yapmamız gereken tek şey, virüsün * düzeyinden * daha fazla alkali gıda tüketmektir.



* Yeşil limon - pH 9/9 *

* Sarı limon - 8.2 pH *

* Avokado - 15,6 pH *

* Sarımsak - 13,2 pH *

*Mango - pH 7/8 *

* Mandalina - 8.5 pH *

* Ananas - 12,7 pH *

* Portakal - 9,2 pH *

* Corona virüsü belirtileri;

1. Kaşıntılı boğaz*

2. Kuru boğaz *

3. Kuru öksürük*

4. Yüksek sıcaklık *

5. Nefes darlığı *

6. Koku duyusu kaybı *

* Ilık suyla limon virüsü akciğerlere ulaşmadan önce öldürür ...

Bu bilgileri kendinize saklamayın ve tüm tanıdıklarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın..

* Sağlık ve uzun ömür diliyorum *