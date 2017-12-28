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91 yaşında organlarını bağışladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, huzurevinde kalan Halil Gökdal (91), organlarını bağışladı. Eğirdir'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde yaklaşık 3 yıldır kalan Halil Gökdal,...

91 yaşında organlarını bağışladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, huzurevinde kalan Halil Gökdal (91), organlarını bağışladı.
Eğirdir'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde yaklaşık 3 yıldır kalan Halil Gökdal, göz rahatsızlığı nedeniyle tedavi olmak için Isparta Şehir Hastanesi'ne geldi. Burada, Organ Bağış Birimi'ni gören Gökdal, organlarını bağışlama kararı aldı.
İlçede doğup büyüdüğünü ve 3 yıl ilkokulda okuduktan sonra terzilik mesleğine başladığını anlatan Halil Gökdal, meslekten emekli olduğunu söyledi. Yıllarca ticaretle de uğraştığını aktaran Gökdal, Eğirdir Gölü'nde balıkçılık da yaptığını söyledi. Yıllar önce ailesinin sevdiği kızla evlenmesine izin vermemesinden dolayı bir daha hiç evlenmeyi düşünmediğini kaydeden Halil Gökdal, bu yaşına kadar bekar kaldığını belirtti.
Gökdal, televizyonlarda organ bağışı konusunda haberler gördüğünü, bundan etkilenerek organ bağışında bulunmak istediğini söyledi. Gökdal, "Huzurevinde rahatım çok iyi. Çoktan beri bağış yapmak istiyordum. Göz doktoruna geldiğimde bağış yapabileceğimi öğrendim. Ben ölünce organlarım toprağa gideceğine, dünyada kalanlara bir yararımız olsun" dedi. Gökdal, herkesi organ bağışı yapmaya çağırdı.
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